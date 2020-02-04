Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,43 değer kazancıyla 122.136,17 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.415.872.231
|Petkim
|893.195.121
|Halkbank
|807.684.253
|ASELSAN
|750.887.898
|Şişe Cam
|588.222.125
|Garanti Bankası
|532.162.225
|Kardemir (D)
|484.725.539
|Tüpraş
|387.850.194
|İş Fin.Kir.
|366.022.205
|Odaş Elektrik
|311.428.260
|İş GMYO
|303.122.501
|Trakya Cam
|265.491.977
|Akbank
|262.174.762
|Pegasus
|259.217.344
|Halk GMYO
|255.053.012
|Vakıflar Bankası
|253.742.965
|Sabancı Holding
|227.730.983
|Soda Sanayii
|217.832.175
|Güneş Sigorta
|210.155.637
|Tekfen Holding
|205.796.386
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