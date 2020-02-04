Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 04.02.2020 19:31
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 19:31

Gram ve nda hızlı düşüş yaşandı! 4 Şubat anlık altın alış satış fiyatı kaç TL oldu?

Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak bilinen ndaki güncel durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Güncel altın fiyatlarını anlık olarak öğrenmek isteyenler altın fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 488,00 lira, Cumhuriyet altını 1.998,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,22 düşüşle 300,20 liradan işlem gördü. İşte 4 Şubat Salı gram ve çeyrek altın alış satış fiyatı

Geçen hafta yükselişini sürdüren altın fiyatlarında düşüş başladı. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,22 azalışla 300,20 liradan tamamladı. Bu kapsamda altın alıp yatırım yapanlar anlık olarak altın fiyatlarını internet üzerinden öğrenmek istiyor. Peki, 4 Şubat anlık altın alış satış fiyatı kaç TL oldu? İşte altın fiyatlarında güncel durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriGram ve çeyrek altın fiyatında hızlı düşüş yaşandı! 4 Şubat anlık altın alış satış fiyatı kaç TL oldu?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri