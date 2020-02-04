Geçen hafta yükselişini sürdüren altın fiyatlarında düşüş başladı. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,22 azalışla 300,20 liradan tamamladı. Bu kapsamda altın alıp yatırım yapanlar anlık olarak altın fiyatlarını internet üzerinden öğrenmek istiyor. Peki, 4 Şubat anlık altın alış satış fiyatı kaç TL oldu? İşte altın fiyatlarında güncel durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?