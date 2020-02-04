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  • 04.02.2020 15:33
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 15:33

'da günün ilk yarısında en çok değer kaybeden 20 hisse belli oldu | 4 Şubat 2020 BIST 100 Endeksi

'da bugün öğle saatlerine kadar yapılan işlemlerde en çok değer kaybeden 20 hisse belli oldu. Buna göre en çok değer kaybeden hisse Anadolu Cam olurken, düşüş oranı yüzde 2,00 oldu.

İşte günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer Kaybeden Hisseler Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Cam 4,41 4,50 -2,00
İş Y. Men. Değ. 5,05 5,12 -1,37
Trakya Cam 4,06 4,11 -1,22
MLP Sağlık 17,85 18,02 -0,94
Otokar 158,30 159,70 -0,88
Brisa 9,73 9,81 -0,82
Soda Sanayii 6,41 6,46 -0,77
Anadolu Efes 25,30 25,44 -0,55
Koç Holding 19,47 19,57 -0,51
Gözde Girişim 5,00 5,02 -0,40
Deva Holding 11,13 11,15 -0,18
Anadolu Grubu Holding 19,40 19,43 -0,15

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