Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer Kaybeden Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Anadolu Cam
|4,41
|4,50
|-2,00
|İş Y. Men. Değ.
|5,05
|5,12
|-1,37
|Trakya Cam
|4,06
|4,11
|-1,22
|MLP Sağlık
|17,85
|18,02
|-0,94
|Otokar
|158,30
|159,70
|-0,88
|Brisa
|9,73
|9,81
|-0,82
|Soda Sanayii
|6,41
|6,46
|-0,77
|Anadolu Efes
|25,30
|25,44
|-0,55
|Koç Holding
|19,47
|19,57
|-0,51
|Gözde Girişim
|5,00
|5,02
|-0,40
|Deva Holding
|11,13
|11,15
|-0,18
|Anadolu Grubu Holding
|19,40
|19,43
|-0,15
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