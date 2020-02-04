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  • 04.02.2020 18:48
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 18:48

ne kadar oldu? İşte 4 Şubat Salı ilk 20 şirketin piyasa değeri

4 Şubat Salı günü on binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,43 değer kazancıyla 122.136,17 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.893,37 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,58, holding endeksi yüzde 2,25 değer kazandı. İşte 4 Şubat Salı ilk 20 şirketin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri ne kadar oldu?

İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 358 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Garanti Bankası 51.534.000.000 0,96
Koç Holding 49.957.191.585 1,44
Akbank 44.772.000.000 0,82
Enka İnşaat 34.600.000.000 0,94
İş Bankası (C) 34.064.772.900 0,62
Ereğli Demir Çelik 32.900.000.000 1,14
Turkcell 31.900.000.000 1,84
Bim Mağazalar 29.983.536.000 7,41
Türk Telekom 28.385.000.000 3,16
Tüpraş 28.347.453.440 2,21
ASELSAN 28.021.200.000 2,35
Ford Otosan 26.335.795.500 5,70
Yapı ve Kredi Bank. 25.594.565.391 0,62
İskenderun Demir Çelik 22.823.000.000 1,50
Sabancı Holding 20.893.736.253 0,66
Türk Hava Yolları 19.858.200.000 0,53
Vakıflar Bankası 16.975.000.000 0,56
Anadolu Efes 15.086.842.101 1,25
Arçelik 14.676.816.613 1,63
Tofaş Oto. Fab. 13.540.000.000 3,39

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