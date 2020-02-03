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  • 03.02.2020 22:02
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 22:11

Son dakika: in na yapılacak olan 8 kuruşluk iptal edildi

Son dakika haberi... Sendikasından () alınan bilgiye göre, tarafından ilan edilen ve in nda artış öngören karar revize edildi. Söz konusu kararla 8 kuruşluk iptal edilirken, benzinin litresi 'da ortalama 6,80, 'da 6,73, 'de ise 6,82 liradan satılmaya devam edilecek.

Benzin zammı iptal edildi

in na bu gece yarısından itibaren yansıtılacak 8 kuruşluk iptal edildi.

Sendikasından () alınan bilgiye göre, tarafından ilan edilen ve benzinin litre fiyatında artış öngören karar revize edildi.

Söz konusu kararla 8 kuruşluk zam iptal edilirken, benzinin litresi 'da ortalama 6,80, 'da 6,73, 'de ise 6,82 liradan satılmaya devam edilecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, 'nin de dahil olduğu piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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