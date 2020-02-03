2020 Şubat ayı TÜFE kira artış oranı son dakika ne oldu? Sorusu yanıt buldu. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği TÜİK TEFE TÜFE 2020 Ocak enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan rakamların arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Şubat ayı yasal kira zam oranı olarak uygulanacak. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,84, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,84 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,18 artış gerçekleşti. Bu oranlara göre mal sahipleri kiracısına Ocak ayında yüzde 15.18 oranında zam yapacak.

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