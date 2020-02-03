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  • 03.02.2020 09:21
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 09:23

Kiracılar dikkat! 2020 kira artış oranı ne oldu? Hesaplama sayfamızda

TEFE Aralık 2019 rakamları açıklandı. Açıklanan rakamlar arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması 2020 resmi kira artış oranı olarak uygulanacak. Belirtilen rakam yüzde 15,18 olarak açıklanırken bu oran ev sahipleri tarafından uygulanacak en yüksek kira oranı olacak. Yani ev sahipleri Ocak ayında kiraya en fazla yüzde 15,18 oranında zam yapabilecek. Kira artış hesaplamalarında TÜİK verilerinden TÜFE oranları baz alınarak zam hesaplaması yapılıyor. 2020 kira artış oranı hesaplama işlemleri takvim.com.tr'de sizlerle.

2020 Şubat kira artış oranı ne kadar?

2020 Şubat ayı TÜFE kira artış oranı son dakika ne oldu? Sorusu yanıt buldu. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği TÜİK TEFE TÜFE 2020 Ocak enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan rakamların arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Şubat ayı yasal kira zam oranı olarak uygulanacak. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,84, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,84 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,18 artış gerçekleşti. Bu oranlara göre mal sahipleri kiracısına Ocak ayında yüzde 15.18 oranında zam yapacak.

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