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  • 04.02.2020 09:25
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 09:25

yasası 2020'de çıkacak mı? Bakan'dan açıklaması! 4 Şubat EYT son dakika haberi...

4 Şubat son dakika haberi: Emeklilikte yaşa takılan binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren EYT hakkında yeni haberler var. Uzun zamandır tartışılan EYT durumu hala bir çözüme kavuşturulamadı. Herkes EYT'de son durumu merak ederken Aile, Çalışma ve Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan EYT'lileri üzecek açıklamalar geldi. EYT konusunda olumlu konuşmayan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilik isteyenlerin yaş ortalamasının 48 olduğuna dikkat çekti. İşte 4 Şubat yasası ile ilgili gelişmeler...

EYT'de son durum nedir? Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı

4 Şubat EYT son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. EYT ile ilgili gelişmeler milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu anlamda peşi sıra açıklamalar yapılıyor. Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un EYT açıklamalarının ardından EYT hakkındaki araştırmalar artış yaşandığı görülüyor. Türkiye'de emekli olduktan sonra maaş alma süresinin 30 yılı bulduğunu ifade eden Bakan Selçuk dünyada birçok ülkede bu senin 18-21 yıl olduğunu söyledi. Peki EYT'de son durum nedir? Detaylar takvim.com.tr'de

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