4 Şubat EYT son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. EYT ile ilgili gelişmeler milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu anlamda peşi sıra açıklamalar yapılıyor. Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un EYT açıklamalarının ardından EYT hakkındaki araştırmalar artış yaşandığı görülüyor. Türkiye'de emekli olduktan sonra maaş alma süresinin 30 yılı bulduğunu ifade eden Bakan Selçuk dünyada birçok ülkede bu senin 18-21 yıl olduğunu söyledi. Peki EYT'de son durum nedir? Detaylar takvim.com.tr'de

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