Borsa'da 3 Şubat 2020'de en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün (3 Şubat 2020) BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Anadolu Cam
|4,50
|4,74
|-5,06
|Şok Marketler
|10,31
|10,80
|-4,54
|Anadolu Grubu Holding
|19,43
|20,02
|-2,95
|Soda Sanayii
|6,46
|6,65
|-2,86
|Koza Altın
|78,55
|80,15
|-2,00
|Ereğli Demir Çelik
|9,17
|9,33
|-1,71
|Enka İnşaat
|6,93
|7,05
|-1,70
|TAV Havalimanları
|26,80
|27,24
|-1,62
|Otokar
|159,70
|162,30
|-1,60
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,93
|2,97
|-1,35
|Batı Çimento
|3,70
|3,75
|-1,33
|Ford Otosan
|74,10
|75,00
|-1,20
|İş GMYO
|1,86
|1,88
|-1,06
|Tofaş Oto. Fab.
|26,12
|26,40
|-1,06
|Doğan Holding
|2,02
|2,04
|-0,98
|Sasa Polyester
|8,08
|8,15
|-0,86
|Migros Ticaret
|25,00
|25,20
|-0,79
|T.S.K.B.
|1,36
|1,37
|-0,73
|İş Fin.Kir.
|4,33
|4,36
|-0,69
|Deva Holding
|11,15
|11,22
|-0,62
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