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  • 03.02.2020 19:54
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 19:54

Borsa'da 3 Şubat 2020'de en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte Borsada en çok değer kaybeden hisseler

'da, bugün (3 Şubat 2020) BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları belli oldu.

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

'da, bugün (3 Şubat 2020) BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Cam 4,50 4,74 -5,06
Şok Marketler 10,31 10,80 -4,54
Anadolu Grubu Holding 19,43 20,02 -2,95
Soda Sanayii 6,46 6,65 -2,86
Koza Altın 78,55 80,15 -2,00
Ereğli Demir Çelik 9,17 9,33 -1,71
Enka İnşaat 6,93 7,05 -1,70
TAV Havalimanları 26,80 27,24 -1,62
Otokar 159,70 162,30 -1,60
Yapı ve Kredi Bank. 2,93 2,97 -1,35
Batı Çimento 3,70 3,75 -1,33
Ford Otosan 74,10 75,00 -1,20
İş GMYO 1,86 1,88 -1,06
Tofaş Oto. Fab. 26,12 26,40 -1,06
Doğan Holding 2,02 2,04 -0,98
Sasa Polyester 8,08 8,15 -0,86
Migros Ticaret 25,00 25,20 -0,79
T.S.K.B. 1,36 1,37 -0,73
İş Fin.Kir. 4,33 4,36 -0,69
Deva Holding 11,15 11,22 -0,62

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