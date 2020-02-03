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  • 03.02.2020 20:43
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 20:43

Son dakika: Avrupa ları yükselişle kapandı

Son dakika haberi! Avrupa ları günü yükselişle kapattı. Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.26 itibarıyla yüzde 0,28'lik düşüşle 1,1062 seviyelerinden işlem görüyor.

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa ları günü yükselişle kapattı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,25 artışla 411,72 puana çıktı.

'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 artarak 7.326,31 puana, 'da DAX 30 endeksi yüzde 0,49 değer kazanarak 13.045,19 puana, 'da CAC 40 endeksi yüzde 0,45'lik artışla 5.832,51 puana, 'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,96'lık yükselişle 23.460,01 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.26 itibarıyla yüzde 0,28'lik düşüşle 1,1062 seviyelerinden işlem görüyor.

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