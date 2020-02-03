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  • 04.02.2020 09:30
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 09:30

haftanın kazandıracak ! 3-7 Şubat 2020 !

Borsa 'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları merak ediliyor. İşte bu hafta en çok değer kazanan hisseler. Açılışta BIST 100 endeksi, 296,43 puan ve yüzde 0,25 değer kazanarak 119.436,50 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 0,20 yükseliş kaydetti. İşte borsada haftanın kazandıracak takvim.com.tr'de

3-7 Şubat 2020 hisse senedi önerileri!

Borsa Endeksi geçtiğimiz hafta %2.5 geriledi ve 119140 seviyesinde kapadı. Dolar kurunda ise yukarı yönlü eğilim devam ederken haftalık yükseliş %0.8 ile sınırlı oranda gerçekleşti. Global piyasalarda tek gündem Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs idi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,25 artarak 119.436,50 puana yükseldi. Analistler, bugün ayrıca yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise imalat sanayi Satınalma Yöneticileri (PMI) verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini söyledi..

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