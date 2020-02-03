Borsa Endeksi geçtiğimiz hafta %2.5 geriledi ve 119140 seviyesinde kapadı. Dolar kurunda ise yukarı yönlü eğilim devam ederken haftalık yükseliş %0.8 ile sınırlı oranda gerçekleşti. Global piyasalarda tek gündem Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs idi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,25 artarak 119.436,50 puana yükseldi. Analistler, bugün ayrıca yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise imalat sanayi Satınalma Yöneticileri (PMI) verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini söyledi..

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