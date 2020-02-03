Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 03.02.2020 19:52
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 19:52

'da 3 Şubat 2020 tarihinde en çok değer kazanan hisseler

'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazancıyla 119.242,80 puandan tamamladı. iŞTE Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları.

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Güne yüzde 0.25 artışla 119 bin 436 puandan başlayan Endeksi (100), gün içinde en düşük 118 bin 762 puanı ve en yüksek 119 bin 784 puanı gördükten sonra yüzde 0.09 artışla 119 bin 242 puanda, BIST Bankacılık Endeksi de, gün içi en düşük 172 bin 705 puanı ve en yüksek 174 bin 288 puanı gördükten sonra yüzde 0.22 artışla 173 bin 855 puanda kapandı.

İŞTE BORSA İSTANBUL'DA EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELER
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ege Endüstri 713,00 673,20 5,91
GSD Holding 1,67 1,58 5,70
Güneş Sigorta 2,70 2,56 5,47
Anadolu Hayat Emek. 7,61 7,26 4,82
Eczacıbaşı Yatırım 11,58 11,12 4,14
Alkim Kimya 45,92 44,20 3,89
İş Y. Men. Değ. 5,12 4,94 3,64
MLP Sağlık 18,02 17,42 3,44
Odaş Elektrik 2,19 2,12 3,30
Enerjisa Enerji 8,37 8,11 3,21
Good-Year 4,89 4,75 2,95
Karsan Otomotiv 1,75 1,70 2,94
Logo Yazılım 63,90 62,15 2,82
Anadolu Efes 25,44 24,78 2,66
Brisa 9,81 9,56 2,62
İpek Doğal Enerji 10,15 9,90 2,53
Türk Telekom 7,92 7,75 2,19
Pegasus 70,10 68,60 2,19
Vestel 14,20 13,91 2,08
Turcas Petrol 3,43 3,36 2,08

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriBorsa İstanbul'da 3 Şubat 2020 tarihinde en çok değer kazanan hisseler
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri