Güne yüzde 0.25 artışla 119 bin 436 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 118 bin 762 puanı ve en yüksek 119 bin 784 puanı gördükten sonra yüzde 0.09 artışla 119 bin 242 puanda, BIST Bankacılık Endeksi de, gün içi en düşük 172 bin 705 puanı ve en yüksek 174 bin 288 puanı gördükten sonra yüzde 0.22 artışla 173 bin 855 puanda kapandı.



İŞTE BORSA İSTANBUL'DA EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELER

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 713,00 673,20 5,91 GSD Holding 1,67 1,58 5,70 Güneş Sigorta 2,70 2,56 5,47 Anadolu Hayat Emek. 7,61 7,26 4,82 Eczacıbaşı Yatırım 11,58 11,12 4,14 Alkim Kimya 45,92 44,20 3,89 İş Y. Men. Değ. 5,12 4,94 3,64 MLP Sağlık 18,02 17,42 3,44 Odaş Elektrik 2,19 2,12 3,30 Enerjisa Enerji 8,37 8,11 3,21 Good-Year 4,89 4,75 2,95 Karsan Otomotiv 1,75 1,70 2,94 Logo Yazılım 63,90 62,15 2,82 Anadolu Efes 25,44 24,78 2,66 Brisa 9,81 9,56 2,62 İpek Doğal Enerji 10,15 9,90 2,53 Türk Telekom 7,92 7,75 2,19 Pegasus 70,10 68,60 2,19 Vestel 14,20 13,91 2,08 Turcas Petrol 3,43 3,36 2,08