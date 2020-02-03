Güne yüzde 0.25 artışla 119 bin 436 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 118 bin 762 puanı ve en yüksek 119 bin 784 puanı gördükten sonra yüzde 0.09 artışla 119 bin 242 puanda, BIST Bankacılık Endeksi de, gün içi en düşük 172 bin 705 puanı ve en yüksek 174 bin 288 puanı gördükten sonra yüzde 0.22 artışla 173 bin 855 puanda kapandı.
İŞTE BORSA İSTANBUL'DA EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELER
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Endüstri
|713,00
|673,20
|5,91
|GSD Holding
|1,67
|1,58
|5,70
|Güneş Sigorta
|2,70
|2,56
|5,47
|Anadolu Hayat Emek.
|7,61
|7,26
|4,82
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,58
|11,12
|4,14
|Alkim Kimya
|45,92
|44,20
|3,89
|İş Y. Men. Değ.
|5,12
|4,94
|3,64
|MLP Sağlık
|18,02
|17,42
|3,44
|Odaş Elektrik
|2,19
|2,12
|3,30
|Enerjisa Enerji
|8,37
|8,11
|3,21
|Good-Year
|4,89
|4,75
|2,95
|Karsan Otomotiv
|1,75
|1,70
|2,94
|Logo Yazılım
|63,90
|62,15
|2,82
|Anadolu Efes
|25,44
|24,78
|2,66
|Brisa
|9,81
|9,56
|2,62
|İpek Doğal Enerji
|10,15
|9,90
|2,53
|Türk Telekom
|7,92
|7,75
|2,19
|Pegasus
|70,10
|68,60
|2,19
|Vestel
|14,20
|13,91
|2,08
|Turcas Petrol
|3,43
|3,36
|2,08
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