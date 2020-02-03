Asgari ücretli çalışanlar bu ay zamlı maaşlarını aldılar. Bu bağlamda asgari ücret alan vatandaşlar maaşlarına destek yapılmasını istiyorlar.

Asgari ücret zammı sonrası Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bir açıklamada bulunmuştu ve işçileri enflasyona ezdirmediklerini ifade etmişti. Ayrıca Bakan Selçuk açıklamalarında işverenin 2250 TL taban rakamına kadar çıktığını, bunun üstüne de 75 TL'lik jest yapıldığını belirtmişti. Asgari ücretli çalışan vatandaşlar ise Bakan Selçuk'un açıklamalarında belirttiği jestin aslında 463 liralık ikramiye verilmesi kapsamında tam anlamını bulacağını ifade ediyorlar. İşçiler asıl jestin bu olacağını belirtiyor.

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