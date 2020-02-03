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  • 04.02.2020 09:23
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 09:23

2020 net-brüt oranı ne kadar oldu? çalışana 463 TL jest var mı?

çalışanlar için verilen kanun teklifi gündemde yerini koruyor. Bu kanun teklifi li çalışanları epey heyecanlandırdı. e üç ayda bir 463 TL ikramiye verilmesinin en büyük jest olacağı ifade ediliyor. 2020 yılında asgari ücret mı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar bu ay itibari ile yatırılmaya başlandı. Asgari ücret, tüm işçi bölümlerini kapsayacak şekilde "günlük" olarak belirlenmektedir. Günlük hesap üzerinden de "Aylık" ve "Saat" ücreti hesaplanmaktadır. Asgari ücret net hesaplanıp, brüt olarak ilan edilmektedir.

Asgari ücretli çalışana 463 TL jest var mı?

Asgari ücretli çalışanlar bu ay zamlı maaşlarını aldılar. Bu bağlamda asgari ücret alan vatandaşlar maaşlarına destek yapılmasını istiyorlar.
Asgari ücret zammı sonrası Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bir açıklamada bulunmuştu ve işçileri enflasyona ezdirmediklerini ifade etmişti. Ayrıca Bakan Selçuk açıklamalarında işverenin 2250 TL taban rakamına kadar çıktığını, bunun üstüne de 75 TL'lik jest yapıldığını belirtmişti. Asgari ücretli çalışan vatandaşlar ise Bakan Selçuk'un açıklamalarında belirttiği jestin aslında 463 liralık ikramiye verilmesi kapsamında tam anlamını bulacağını ifade ediyorlar. İşçiler asıl jestin bu olacağını belirtiyor.

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