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Milyonlarca ye Şubat kazancı! Emeklilerin alacağı en düşük ne kadar olacak?

Yaklaşık 13 milyon yi ilgilendiren da yeni viraja giriliyor. Milyonlarca emekli ikinci promosyonunu alacak. Taban tutarın 600 TL’den başlaması bekleniyor. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...




Yaklaşık 13 milyon emekliyi ilgilendiren promosyonda yeni viraja giriliyor. Emeklilerin büyük bölümü bu aydan itibaren ikinci kez promosyon alacak. Gözler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği'nin yapacağı toplantıya çevrildi.

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