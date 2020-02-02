Kredi faizinde yeni teklifler gelmeye devam ediyor! 2 Şubat taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranı ne kadar oldu?

Kamu bankaları tarafından başlatılan kredi faiz indirimine beş aylık süreçte onlarca özel banka katılım sağladı. Bankaların kredi faizinde yarışı sürerken birbirinden uygun teklifler duyuruluyor. Sunulan fırsatların ardından on binlerce kişi kredi çekmek için bankalara talepte bulundu. Özellikle 2019 yılının son çeyreğinden bugüne baktığımızda bankaların tek tek kredi faizinde indirime gitmesiyle kredilere talebin arttığı görülüyor. İşte banka banka güncel faiz oranları
KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?
Garanti Bankası konut kredisi faizi %1,02
ING konut kredisi faizi %0,94
İş Bankası konut kredisi faizi %0,99
Diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.