Kredi faizinde yeni teklifler gelmeye devam ediyor! 2 Şubat taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranı ne kadar oldu? Bankalar tarafından duyurulan kredi faiz indirimlerine her ay birçok banka katılıyor. Bu kapsamda bankalar müşterilerine yeni fırsatlar sunarak kredi faizinde birbirinden uygun teklifler duyuruyor. Son olarak Ziraat Bankası sıfır konutlar için 0.79 fırsatını, ING Türkiye ise 0.94 kredi fırsatını sunmuştu. Kuveyt Türk ise belirli ürünleri tercih eden müşterilerine ise yüzde 0,89'a kadar indirilen kar oranlarından faydalanma fırsatı sunuyor. Peki, 2 Şubat taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranı ne kadar oldu? İşte detaylar...

Kamu bankaları tarafından başlatılan kredi faiz indirimine beş aylık süreçte onlarca özel banka katılım sağladı. Bankaların kredi faizinde yarışı sürerken birbirinden uygun teklifler duyuruluyor. Sunulan fırsatların ardından on binlerce kişi kredi çekmek için bankalara talepte bulundu. Özellikle 2019 yılının son çeyreğinden bugüne baktığımızda bankaların tek tek kredi faizinde indirime gitmesiyle kredilere talebin arttığı görülüyor. İşte banka banka güncel faiz oranları KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU? Garanti Bankası konut kredisi faizi %1,02 ING konut kredisi faizi %0,94 İş Bankası konut kredisi faizi %0,99 Diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz... HABERİN DEVAMI

1

2

3

4

5

6

...

TÜM MANŞETLER