Borsada bu hafta en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler hangileri oldu? İşte ilk 20 hisse

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları merak ediliyor. İşte borsada bu hafta en çok değer kazanan hisseler
BORSADA BU HAFTA EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELER
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Trakya Cam
|4,03
|3,36
|19,94
|Şişe Cam
|5,56
|4,96
|12,10
|Kerevitaş Gıda
|3,41
|3,22
|5,90
|Enka İnşaat
|7,05
|6,66
|5,86
|Odaş Elektrik
|2,12
|2,03
|4,43
|Sasa Polyester
|8,15
|7,84
|3,95
|Anadolu Cam
|4,74
|4,56
|3,95
|Netaş Telekom.
|14,83
|14,41
|2,91
|İş GMYO
|1,88
|1,83
|2,73
|Deva Holding
|11,22
|10,93
|2,65
|Soda Sanayii
|6,65
|6,48
|2,62
|Ege Endüstri
|673,20
|656,00
|2,62
|Koza Altın
|80,15
|78,15
|2,56
|Coca Cola İçecek
|46,30
|45,26
|2,30
|Karsan Otomotiv
|1,70
|1,67
|1,80
|İş Y. Men. Değ.
|4,94
|4,86
|1,65
|Hektaş
|10,35
|10,20
|1,47
|Şekerbank
|1,39
|1,37
|1,46
|Eczacıbaşı İlaç
|4,18
|4,12
|1,46
|İskenderun Demir Çelik
|7,77
|7,66
|1,44
Borsada bu hafta en çok değer kaybeden hisseler için bir sonraki sayfaya geçiniz...
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