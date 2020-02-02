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  • 02.02.2020 17:26
  • Son Güncelleme: 02.02.2020 17:26

Borsada bu hafta en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler hangileri oldu? İşte ilk 20 hisse

Borsada bu hafta en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler merak konusu oldu. 'da BIST 100 endeksi, Cuma gününü yüzde 0,59 değer kaybıyla 119.140,08 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 709,58 puan azalırken, toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,42 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,82 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,54 ile iletişim oldu.

Borsada bu hafta en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları merak ediliyor. İşte borsada bu hafta en çok değer kazanan hisseler

BORSADA BU HAFTA EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELER

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Trakya Cam 4,03 3,36 19,94
Şişe Cam 5,56 4,96 12,10
Kerevitaş Gıda 3,41 3,22 5,90
Enka İnşaat 7,05 6,66 5,86
Odaş Elektrik 2,12 2,03 4,43
Sasa Polyester 8,15 7,84 3,95
Anadolu Cam 4,74 4,56 3,95
Netaş Telekom. 14,83 14,41 2,91
İş GMYO 1,88 1,83 2,73
Deva Holding 11,22 10,93 2,65
Soda Sanayii 6,65 6,48 2,62
Ege Endüstri 673,20 656,00 2,62
Koza Altın 80,15 78,15 2,56
Coca Cola İçecek 46,30 45,26 2,30
Karsan Otomotiv 1,70 1,67 1,80
İş Y. Men. Değ. 4,94 4,86 1,65
Hektaş 10,35 10,20 1,47
Şekerbank 1,39 1,37 1,46
Eczacıbaşı İlaç 4,18 4,12 1,46
İskenderun Demir Çelik 7,77 7,66 1,44

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