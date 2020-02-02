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Geçmiş aylara yönelik tescili olabilir mi?

Takvim Gazetesi yazarı Faruk Erdem bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen “İşveren bildiriminde bulunmazsa ne yapmalısınız? Geçmiş aylara yönelik sigorta tescili olabilir mi?” sorularını yanıtladı. İşte Erdem'e sorulan sorular ve yanıtları...

Sigorta tescili yaptırılabilir mi?
4 aydır bir firmada çalışıyorum. İşveren sigortamı ödememiş. Ne yapmalıyım? (İsmi saklı)
İşyerinde çalışacak işçilerin işe başlamadan 1 gün önce Kurumu'na bildirilmesi gerekmektedir. sız işçi çalıştırılmaz. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'na, BİMER veya ALO 170 aracılığı ile müracaat etmeniz gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu denetmenleri işyerinde inceleme yaparak tescilinizi yapacaklardır. Bunun için işyerinde bulunmanız gerekir. Eğer artık işyerinde çalışmak istemiyorsanız, iş mahkemesine hizmet tespit davası açarak sigortasız çalışmış olduğunuz dönem için sigorta tescilinizin yapılmasını talep edebilirsiniz.

Kıdem tazminatı hesaplanırken, mesai ücretleri de brüt ücrete eklenebilir mi? Yusuf ÖZTÜRK
Kıdem tazminatı hesaplanırken sizin brüt ücretiniz kullanılıyor. Buna düzenli olarak ödenen ve nakit olarak verilen tüm ödemeler ekleniyor. Ama mesai ücretleri düzenli olarak ödenmediği için, yani her ay değiştiği için giydirilmiş brüt ücret içinde yer almıyor.

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