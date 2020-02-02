4 aydır bir firmada çalışıyorum. İşveren sigortamı ödememiş. Ne yapmalıyım? (İsmi saklı)
İşyerinde çalışacak işçilerin işe başlamadan 1 gün önce Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmesi gerekmektedir. Sigortasız işçi çalıştırılmaz. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'na, BİMER veya ALO 170 aracılığı ile müracaat etmeniz gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu denetmenleri işyerinde inceleme yaparak tescilinizi yapacaklardır. Bunun için işyerinde bulunmanız gerekir. Eğer artık işyerinde çalışmak istemiyorsanız, iş mahkemesine hizmet tespit davası açarak sigortasız çalışmış olduğunuz dönem için sigorta tescilinizin yapılmasını talep edebilirsiniz.
Kıdem tazminatı hesaplanırken, mesai ücretleri de brüt ücrete eklenebilir mi? Yusuf ÖZTÜRK
Kıdem tazminatı hesaplanırken sizin brüt ücretiniz kullanılıyor. Buna düzenli olarak ödenen ve nakit olarak verilen tüm ödemeler ekleniyor. Ama mesai ücretleri düzenli olarak ödenmediği için, yani her ay değiştiği için giydirilmiş brüt ücret içinde yer almıyor.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
İşyerinde çalışacak işçilerin işe başlamadan 1 gün önce Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmesi gerekmektedir. Sigortasız işçi çalıştırılmaz. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'na, BİMER veya ALO 170 aracılığı ile müracaat etmeniz gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu denetmenleri işyerinde inceleme yaparak tescilinizi yapacaklardır. Bunun için işyerinde bulunmanız gerekir. Eğer artık işyerinde çalışmak istemiyorsanız, iş mahkemesine hizmet tespit davası açarak sigortasız çalışmış olduğunuz dönem için sigorta tescilinizin yapılmasını talep edebilirsiniz.
Kıdem tazminatı hesaplanırken, mesai ücretleri de brüt ücrete eklenebilir mi? Yusuf ÖZTÜRK
Kıdem tazminatı hesaplanırken sizin brüt ücretiniz kullanılıyor. Buna düzenli olarak ödenen ve nakit olarak verilen tüm ödemeler ekleniyor. Ama mesai ücretleri düzenli olarak ödenmediği için, yani her ay değiştiği için giydirilmiş brüt ücret içinde yer almıyor.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.