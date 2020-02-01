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  • 01.02.2020 18:24
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 18:24

Çeyrek altın 500 TL'ye yaklaştı! Hafta sonu 1 Şubat gram ve çeyrek altın alış satış fiyatı ne kadar oldu?

Pazartesi günü haftaya yükselişle başlayan ndaki güncel durum vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor. Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatları haftayı yükselişte tamamladı. 1 Şubat Cumartesi günü gram nın 305 TL'ye, nın ise 498 TL'ye ulaştığı görülüyor. Peki, hafta sonu gram ve çeyrek altın alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları

Hafta sonu gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatlarındaki güncel durum, günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Bu kapsamda altın alıp yatırım yapan vatandaşlar güncel altın fiyatlarını anlık olarak öğrenmek istiyor. Özellikle şu saatlerde altın fiyatlarına yönelik araştırmalarında artış yaşandığı yönelik yaşandığı görülüyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,03 artarak 304,00 liradan tamamladı. İşte hafta sonu gram ve çeyrek altın alış satış fiyatı

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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