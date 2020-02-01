Çeyrek altın 500 TL'ye yaklaştı! Hafta sonu 1 Şubat gram ve çeyrek altın alış satış fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatlarındaki güncel durum, günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Bu kapsamda altın alıp yatırım yapan vatandaşlar güncel altın fiyatlarını anlık olarak öğrenmek istiyor. Özellikle şu saatlerde altın fiyatlarına yönelik araştırmalarında artış yaşandığı yönelik yaşandığı görülüyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,03 artarak 304,00 liradan tamamladı. İşte hafta sonu gram ve çeyrek altın alış satış fiyatı

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?