Altın fiyatı 1 Şubat son dakika ne kadar? Sorusu vatandaşlar tarafından her gün merak ediliyor. Bu bağlamda canlı altın fiyatlarını haberimizde detaylı olarak verdik. Altının gram fiyatı, 302,7 lira seviyesinde güne başladı. Çeyrek altın yüzde 0,84 primle 495,6 lirada, Cumhuriyet altını 2.038 lirada yer alıyor. Altının onsu ise 1.575 dolar seviyesinde bulunuyor. Peki, şu dakikalarda gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 1 Şubat canlı altın fiyatları... Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır. Altını ayırmak için mineraller mekanik yada kimyasal işlemler uygulanır.

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