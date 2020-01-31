Milyonlarca vatandaşa güzel haberler gelebilir. Bu bağlamda kredi borcu ve kredi kartı borçlarının faizinin silinmesi gündeme gelebilir.

Kredi kartı ve banka kredisi borcunu ödeyemeyip üzerine faiz işletilmiş kişiler için umutlandıran teklif geldi. Teklif meclisten geçerse birçok vatandaşın kredi borcu ve kredi kartı borçları silinebilecek. Aynı zamanda bankalara olan borçlarınızı tek bir bankada birleştirme şansınız bulunmakta.

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