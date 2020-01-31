Tüm borçlarınızı tek bankada birleştirmek oldukça kolay! Birden fazla bankada borcu olan vatandaşlar bu yolları internette araştırıyor. Takvim.com.tr olarak detayları sizler için verdik. Bu bağlamda borç transfer kredisi veren bankalar borç transfer kredisi ile biriken borçlarınızı tek bir bankada birleştirebilirsiniz. Bunun için bazı gerekli şartlar bulunuyor. Avukatlık ve icralık duruma düşmemeniz, kredi notunuzun yüksek olması ve kredi kullanabilecek seviyede olmanız gibi. Eğer bu şartları sahipseniz sizde borçlarınızı tek bir bankada birleştirme imkanı buluyorsunuz.

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