Brüt ve net asgari ücret ne kadar? Yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen asgari ücrete 2020 yılında yüzde 15,3 zam geldi. Milyonlarca işçi Şubat ayında zamlı maaşlarını alacaklar. Peki, brüt ve net asgari ücret ne kadar? İşte 2020 asgari ücret miktarı ve AGİ tablosu...

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR? (BRÜT/NET)

Asgari ücret 2020 zammı, geçen yıla göre net yüzde 15,03 oranında artırıldı. Yapılan bu zamla birlikte 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL oldu.

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