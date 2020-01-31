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  • 31.01.2020 10:14
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 10:14

Son dakika: Borsa güne yükselişle başladı | 31 Ocak 100 endeksi son durum

Son dakika haberi... 'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,21 artarak 120.096,24 puana çıktı. Analistler, bugün yurt içinde istatistikleri, yurt dışında ise 'de kişisel tüketim harcamaları ve Avro Bölgesi'nde büyüme ve başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 246,58 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 120.096,24 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,58 artış kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,34'le taş toprak, en fazla kaybettirenler yüzde 1,09'la menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün 118.250-119.700 bandında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,1 artışla 119.850 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde istatistikleri, yurt dışında ise 'de kişisel tüketim harcamaları ve Avro Bölgesi'nde büyüme ve başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, 119.200 puanın destek konumda bulunduğunu bildirdi.

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