TÜİK açıkladı! Turizm gelirlerinde yüzde 17 artış!

Turizm geliri Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan IV. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %20,6 artarak 7 milyar 885 milyon 568 bin $ oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %83,3'ü yabancı ziyaretçilerden, %16,7'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.



Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 5 milyar 804 milyon 853 bin $'ını kişisel harcamalar, 2 milyar 80 milyon 715 bin $'ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.



Turizm geliri 2019 yılında bir önceki yıla göre %17,0 artarak 34 milyar 520 milyon 332 bin $ oldu. Bu yılki gelirin 25 milyar 355 milyon 577 bin $'ını kişisel harcamalar, 9 milyar 164 milyon 755 bin $'ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yapılan harcamaların geçen yılın aynı çeyreğine göre değişim oranları incelendiğinde en çok artış paket tur ve tur hizmetleri harcamalarında oldu. Yıllık olarak değerlendirildiğinde ise en çok artış paket tur ve sağlık harcamalarında oldu.