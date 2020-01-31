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  • 31.01.2020 11:04
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 11:04

Emekliye 405 TL verilecek! , ve emeklisine , , , var mı, kaç TL?

Ocak ayında devlet memurları nı zamlı bir şekilde aldı. Aile yardımından emekliler de yararlanmak istiyor. Bundan dolayı toplantısı merakla bekleniyor. Cepleri rahatlatacak bu talepler kabul edilirse, sadece memur emeklileri için değil, tüm emekliler için hayata geçirilmesi bekleniyor. Eğer emeklilerin talepleri hayata geçerse 2 çocuklu bir emekli maaşına ek olarak 405 TL ödeme alabilecek. Emekliler kendilerine yeni haklar tanıyacak KPDK toplantısını dört gözle bekliyor. Memurların ve emeklilerin gözü KPDK toplantısında. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

Emeklilerin maaşına ek 405 TL aile yardımı verilecek

Memurların bu ay maaşlarıyla birlikte aile yardımı da artarken, emekliler de bu ödemeden almak istiyor. Bu bağlamda
Memur konfederasyonları ve Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme getirilen talebin, Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda (KPDK) karara bağlanması bekleniyor. Aynı zamanda emekli vatandaşlar tarafından KPDK gündeminde bu konunun ele alınıp sonuçlandırılması beklenmektedir. Emekliler; aile yardımı, intibak, ücretsiz ulaşım, indirimli tatil ve yaşı bekleyene sağlık kararı istiyor. Emekliler; aile yardımı, intibak, ücretsiz ulaşım, indirimli tatil ve yaşı bekleyene sağlık kararı istiyor. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haberleri ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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HaberlerEkonomi HaberleriEmekliye 405 TL verilecek! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine aile yardımı, intibak, ücretsiz ulaşım, indirimli tatil var mı, kaç TL?
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