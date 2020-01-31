Memurların bu ay maaşlarıyla birlikte aile yardımı da artarken, emekliler de bu ödemeden almak istiyor. Bu bağlamda
Memur konfederasyonları ve Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme getirilen talebin, Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda (KPDK) karara bağlanması bekleniyor. Aynı zamanda emekli vatandaşlar tarafından KPDK gündeminde bu konunun ele alınıp sonuçlandırılması beklenmektedir. Emekliler; aile yardımı, intibak, ücretsiz ulaşım, indirimli tatil ve yaşı bekleyene sağlık kararı istiyor. Emekliler; aile yardımı, intibak, ücretsiz ulaşım, indirimli tatil ve yaşı bekleyene sağlık kararı istiyor. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haberleri ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
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