büyük bölümü ikincipromosyonu almayahazırlanırken, bankaların rekabetiarttı. SGK, maaşa göre 300, 375,450 lira olan taban promosyontutarını yeniden belirlemeküzere bankalarda görüşmeyehazırlanırken, bazı bankalar ekürünler kullananlara promosyonuartırdı. İşte bazı kampanyalar: