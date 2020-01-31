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ye 1.250 yakınına 125 lira! 2020 hangi emekliye ne kadar veriyor?

İkinci lar yaklaşırken, ların kampanyaları hareketlendi. Promosyon bin 250 liraya kadar çıktı. müşteri yönlendirenlere de ödeme yapılıyor. Maaşını taşıyıp, yanında bir emekli getiren bin 375 lira alabiliyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Bankaların emekliye sunduğu fırsatlar neler? İşte bankaların emeklilere sunduğu 2020 promosyon fırsatları...




Emeklilerin büyük bölümü ikinci promosyonu almaya hazırlanırken, bankaların rekabeti arttı. SGK, maaşa göre 300, 375, 450 lira olan taban promosyon tutarını yeniden belirlemek üzere bankalarda görüşmeye hazırlanırken, bazı bankalar ek ürünler kullananlara promosyonu artırdı. İşte bazı kampanyalar:

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