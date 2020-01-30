Primleri ihya etme imkanı var mı? Takvim Gazetesi yazarı Faruk Erdem bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen, "Dondurulan primleri tekrar nasıl ihya ederim? Bu durum, emeklilik yaşımı da etkiler mi?" sorularını yanıtladı. İşte Erdem'e sorulan sorular ve yanıtları...

49 yaşındayım. SSK girişim 1994 yılında, 15 gün var. 2007-2010 yıllarında Bağ-Kur'um vardı, taksitlendirdim, ödemedim, bunu geri alabilir miyim? 2010 yılından bu yana sigortam var. Prim günüm 3250. Ne zaman emekli olurum? Mete ELMAS

'Geri alabilir miyim?' sorusundan kastettiğiniz anlaşılmıyor. Çünkü para ödememişsiniz. Ancak bu günleri geri alabilirsiniz. Buna ihya deniliyor. Geçmiş Bağ-Kur günlerinizi ihya ettirmek için başvurun, bugünkü asgari ücret üzerinden ödeme yaparak o günleri emekliliğinizde kullanabilirsiniz. 1994 yılı tescil edilmişse 54 yaş ve Bağ-Kur'dan 9000 gün şartıyla ya da 60 yaş ve 5400 gün kismi emeklilik şartıyla emekli olursunuz.



1973 doğumluyum. SSK girişim 1990 yılı. SSK'dan 4500 günüm var. 2009'da Bağ-Kur'lu oldum. 3000 günüm bulunuyor. Hangisinden ne zaman emekli olurum? ÖZKAN YILDIZ

Son olarak Bağ-Kur ile devam ettiğiniz için Bağ- Kur'dan emekli olursunuz. Son 3.5 yıla bakılıyor. Bu yüzden de 9000 günü tamamlamanız gerekir. Yaş şartı 52.





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FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN



'Geri alabilir miyim?'sorusundan kastettiğinizanlaşılmıyor. Çünkü paraödememişsiniz. Ancak bugünleri geri alabilirsiniz.Buna ihya deniliyor. GeçmişBağ-Kur günlerinizi ihyaettirmek için SGK 'yabaşvurun, bugünküasgari ücret üzerindenödeme yaparak ogünleri emekliliğinizdekullanabilirsiniz. 1994yılı tescil edilmişse 54yaş ve Bağ-Kur'dan9000 gün şartıyla yada 60 yaş ve 5400 günkismi emeklilik şartıylaemekli olursunuz.Son olarak Bağ-Kur ile devam ettiğiniz için Bağ- Kur'dan emekli olursunuz. Son 3.5 yıla bakılıyor. Bu yüzden de 9000 günü tamamlamanız gerekir. Yaş şartı 52. TÜM MANŞETLER