THY, Çin'in Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlenen seferlerin 9 Şubat'a kadar durdurulduğunu açıkladı.
Konuya ilişkin son dakika gelişmesini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün tweetinde şu ifadelere yer verdi; "Korona Virüsü kaynaklı durumu ve son gelişmeleri ulusal ve uluslararası otoritelerle değerlendirmek için; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi 9 Şubat'a kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz."
Konuya ilişkin son dakika gelişmesini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün tweetinde şu ifadelere yer verdi; "Korona Virüsü kaynaklı durumu ve son gelişmeleri ulusal ve uluslararası otoritelerle değerlendirmek için; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi 9 Şubat'a kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz."
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