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  • 31.01.2020 01:07
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 01:07

Son dakika: THY duyurdu: 'in o şehirlerine seferler 9 Şubat'a kadar durduruldu

Son dakika haberi! THY, 'in Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlenen seferlerin 9 Şubat'a kadar durdurulduğunu açıkladı. Konuya ilişkin son dakika gelişmesini Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

THY duyurdu: 9 Şubat'a kadar durduruldu
THY, 'in Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlenen seferlerin 9 Şubat'a kadar durdurulduğunu açıkladı.


Konuya ilişkin son dakika gelişmesini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün tweetinde şu ifadelere yer verdi; "Korona Virüsü kaynaklı durumu ve son gelişmeleri ulusal ve uluslararası otoritelerle değerlendirmek için; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi 9 Şubat'a kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz."

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