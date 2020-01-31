Dolar son dakika... Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.9563 lira ve en yüksek 5.9857 lirayı gördükten sonra, 5.98 - 5.99 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5593 lira ve en yüksek 6.6036 lirayı gördükten sonra, 6.59 – 6.60 lira aralığında işlem görmüştü. Çin'de görülen koronavirüsüne ilişkin yakından takip ediliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 31 Ocak güncel döviz kurları...
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
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