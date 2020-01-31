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  • 31.01.2020 07:47
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 07:47

haftanın son işlem gününde yükselişe geçti! 31 Ocak ve , kaç TL oldu?

da son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dolar,TL dün gün içerisinde yüzde 0.36 artarak 5.97 TL'ye yükseldi. Çin’de ortaya çıkan ve diğer ülkelere yayılan koronavirüsünün etkileri devam ediyor. Kritik 6 liranın eşiğine gelen , yatırımcılar tarafından yakından takip edliyor. Peki, bugün ve , kaç TL oldu? İşte 31 Ocak güncel döviz kurları...

Dolarda son durum

Dolar son dakika... Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.9563 lira ve en yüksek 5.9857 lirayı gördükten sonra, 5.98 - 5.99 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5593 lira ve en yüksek 6.6036 lirayı gördükten sonra, 6.59 – 6.60 lira aralığında işlem görmüştü. Çin'de görülen koronavirüsüne ilişkin yakından takip ediliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 31 Ocak güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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