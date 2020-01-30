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  • 30.01.2020 18:48
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 18:48

da 30 Ocak Perşembe günü en çok değer kazanan hisseler hangileri?

İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kazancıyla 119.849,65 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 160,18 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,2 milyar lira olarak gerçekleşti. İşte Borsada 30 Ocak Perşembe günü en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler

İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Brisa 9,52 9,12 4,39
Good-Year 4,87 4,69 3,84
T.S.K.B. 1,38 1,34 2,99
Aksigorta 6,84 6,65 2,86
Türk Traktör 60,45 58,90 2,63
Akbank 8,46 8,28 2,17
Garanti Bankası 12,10 11,85 2,11
Aselsan 23,66 23,28 1,63
Coca Cola İçecek 45,26 44,56 1,57
Vakıflar Bankası 6,75 6,66 1,35
İpek Doğal Enerji 9,89 9,76 1,33
Anadolu Grubu Holding 19,96 19,70 1,32
Tüpraş 115,30 114,10 1,05
Doğuş Otomotiv 12,28 12,16 0,99
Deva Holding 10,93 10,83 0,92
Yapı ve Kredi Bank. 3,03 3,01 0,66
Sabancı Holding 9,96 9,90 0,61
İş Bankası (C) 7,24 7,20 0,56
Gübre Fabrik. 10,29 10,24 0,49
Turkcell 14,25 14,20 0,35

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