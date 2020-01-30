TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ tarafından her yıl 100 bin sosyal konut projesi gerçekleştirilecek. Müjdeli haberin ardından 2020 yılı projesi için başvurular 16 Aralık 2019 - 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alındı. Projeye toplamda 1 milyon 211 bin 518 kişi başvuru yaptı. Ev sahibi olma umuduyla heyecanlı bekleyişe geçen vatandaşlar, kura tarihlerini araştırmaya başladılar. Peki, TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 TOKİ sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek? İşte detaylar...

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 kişi başvurdu, kuralar şubat ayında çekilecek' denildi.

Başvurular, "şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri", "en az yüzde 40 engelli vatandaşlar" ve "diğer alıcı adayları" olmak üzere 3 kategoride kabul edildi.

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