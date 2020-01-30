Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 160,18 puan artarak 119.849,65 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 458,61 puan ve 0,38 azalışla 119.230,86 puandan başladı. Gün içinde en düşük 118.255,89 puanı, en yüksek 119.871,80 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 119.849,65 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,34 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,62, teknoloji endeksi yüzde 0,08, hizmetler endeksi yüzde 0,99 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 569,91 puan ve yüzde 0,40 değer kazanarak 144.507,48 puandan kapandı. İşlem gören 591 hisse senedinin 93'ü prim yaptı, 301'i geriledi. Türk Hava Yolları, İpek Doğal Enerji Kaynak, Kardemir (D), Odaş Elektrik Üretim Sanayi ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



GÜNLÜK İŞLEMLER

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,23 -5,11 19,89 Acıpayam Selüloz 7,69 -4,11 20,72 Adana Çimento (A) 9,55 -0,31 -1,65 Adana Çimento (B) 7,00 0,14 -1,82 Adana Çimento (C) 2,22 -3,06 -0,45 Adel Kalemcilik 15,84 -2,82 0,89 Adese Alışveriş Ticaret 2,28 -6,56 18,75 Afyon Çimento 7,41 -10,18 17,99 Ak Enerji 1,22 -1,61 11,93 Akbank 8,46 2,17 4,32 Akçansa 10,43 -1,79 3,88 Akdenız Güvenlık Hız. 2,14 -3,17 1,42 Akfen GMYO 4,02 -5,63 -0,74 Akın Tekstil 15,61 -3,04 13,20 Akiş GMYO 4,11 -4,86 1,73 Akmerkez GMYO 25,70 -0,70 8,53 Aksa 13,97 -1,27 1,97 Aksa Enerji 4,08 -0,73 7,37 Aksigorta 6,84 2,86 12,32 Aksu Enerji 12,27 -3,99 -17,48 Alarko Carrıer 66,10 4,67 10,17 Alarko GMYO 87,70 -2,56 -4,47 Alarko Holding 6,11 -0,81 2,69 Albaraka Türk 1,69 -1,74 10,46 Alcatel Lucent Teletaş 15,06 -0,46 25,08 Alkim Kağıt 6,89 1,62 23,48 Alkim Kimya 44,16 -1,47 15,24 Altınyağ 0,57 -1,72 39,02 Altınyunus Çeşme 9,16 -2,55 -8,31 Anadolu Cam 4,56 -0,22 4,59 Anadolu Efes 24,72 -0,32 7,11 Anadolu Grubu Holding 19,96 1,32 13,47 Anadolu Hayat Emek. 7,18 0,00 4,97 Anadolu Isuzu 11,88 -1,33 -2,38 Anadolu Sigorta 4,96 -0,20 12,73 Anel Elektrik 3,39 1,19 5,61 Arçelik 21,28 0,09 2,11 Arena Bilgisayar 9,60 -6,34 27,49 Armada Bilgisayar 21,68 -14,98 32,28 Arsan Tekstil 4,36 0,23 21,79 Artı Yatırım Holding 0,97 -2,02 19,75 Aselsan 23,66 1,63 12,99 Aslan Çimento 40,80 -5,82 2,10 Ata GMYO 4,05 1,76 -10,60 Atakule GMYO 2,13 -0,47 10,94 Atlantis Yatırım Holding 1,03 1,98 3,00 Atlas Yat. Ort. 1,58 -4,24 9,72 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,05 -0,21 0,79 Avrasya GMYO 1,86 -2,62 23,18 Avrasya Petrol ve Tur. 1,91 -2,55 4,95 Avrasya Stratejik GMYF 1.316,60 0,01 2,39 Avrupa Yatırım Holding 1,57 0,00 1,95 Ayen Enerji 4,12 -2,37 18,73 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 2,90 -5,54 32,42 Aygaz 13,28 -0,67 3,43 Bagfaş 19,42 0,36 15,46 Bak Ambalaj 7,35 -3,42 0,00 Balatacılar Balatacılık 1,77 -9,69 42,74 Bantaş Ambalaj 3,33 -0,60 32,14 Banvit 18,90 -0,21 1,78 Baştaş Başkent Çimento 3,05 -1,61 17,76 Batı Çimento 3,80 -3,06 14,80 Batısöke Çimento 1,48 -2,63 12,98 Bera Holding 4,34 -4,19 12,73 Berkosan Yalıtım 3,50 5,42 27,74 Beşiktaş Futbol Yat. 2,49 -1,19 1,63 Beyaz Filo 4,18 10,00 32,28 Bilici Yatırım 5,67 -0,35 29,75 Bim Mağazalar 49,74 -0,08 6,60 Birko Mensucat 0,33 0,00 6,45 Birlik Mensucat 1,43 -4,03 25,44 Bizim Mağazaları 11,15 -3,46 -0,18 Bolu Çimento 4,64 -2,11 -1,28 Bomonti Elektrik 1,40 -6,04 9,37 Borusan Mannesmann 12,81 -2,36 11,88 Borusan Yat. Paz. 70,35 -2,63 13,74 Bosch Fren Sistemleri 299,00 -3,55 3,14 Bossa 8,50 -4,39 5,46 Brisa 9,52 4,39 0,11 Burçelik 7,89 -9,73 35,80 Burçelik Vana 14,45 -15,00 48,82 Bursa Çimento 6,58 -2,66 5,62 Carrefoursa 6,67 -12,01 41,61 Ceo Event Medya 7,14 -1,38 -13,35 Coca Cola İçecek 45,26 1,57 16,95 Cosmos Yat. Holding 2,63 -4,36 28,92 Credıtwest Faktorıng 2,40 -0,41 -16,67 Çelebi 100,10 -2,25 -1,96 Çelik Halat 8,21 -0,61 26,31 Çemaş Döküm 1,22 1,67 -2,67 Çemtaş 8,21 -1,32 -0,85 Çimbeton 48,60 -2,99 17,79 Çimentaş 17,22 -6,92 14,80 Çimsa 9,79 -4,49 7,82 Çuhadaroğlu Metal 3,52 -2,49 10,34 Dagi Giyim 2,93 -0,34 17,20 Dagi Yatırım Holding 4,00 -2,44 76,99 Dardanel 5,96 -9,97 57,26 Datagate Bilgisayar 9,38 -4,29 20,10 Demısaş Döküm 4,02 -0,25 15,52 Denge Holding 1,38 -0,72 0,73 Deniz GMYO 5,54 -4,32 9,70 Denizli Cam 9,50 -1,14 13,91 Derimod 9,64 -2,92 35,01 Derlüks Deri 3,90 -1,27 -4,41 Desa Deri 4,62 -15,85 1,76 Despec Bilgisayar 5,70 -9,24 34,43 Deva Holding 10,93 0,92 21,58 Diriteks Diriliş Tekstil 0,75 -1,32 -3,85 Ditaş Doğan 9,41 -0,11 -1,57 DO-CO 589,30 -0,96 4,49 Doğan Burda 6,42 0,16 5,77 Doğan Holding 2,02 -0,98 9,78 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,10 -3,23 27,27 Doğusan 2,54 -5,93 22,12 Doğuş GMYO 6,10 -3,63 34,66 Doğuş Otomotiv 12,28 0,99 28,99 Döktaş Dökümcülük 67,50 2,43 25,12 Duran Doğan Basım 20,62 2,79 46,87 Dyo Boya 6,46 -1,37 31,84 Eczacıbaşı İlaç 4,12 -0,72 11,05 Eczacıbaşı Yatırım 10,97 -2,05 8,51 Edip Gayrimenkul 1,76 -2,22 26,62 Ege Endüstri 656,00 -1,01 13,01 Ege Gübre 54,40 -0,18 9,24 Ege Profil 13,95 -4,78 16,54 Ege Seramik 4,92 -3,72 32,61 Egeli & Co Tarım Girişim 0,47 0,00 46,87 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,76 4,11 94,87 Egeli&Co Yatırım Holding 0,50 2,04 150,00 Egeplast 16,27 -3,44 30,16 Ekiz Kimya 1,45 2,84 137,70 Emek Elektrik 1,88 -3,59 18,24 Eminiş Ambalaj 1,70 0,00 11,84 Emlak Konut GMYO 1,66 -0,60 13,70 Enerjisa Enerji 8,05 -1,11 8,93 Enka İnşaat 6,66 0,00 3,74 Erbosan 25,50 -1,62 2,08 Ereğli Demir Çelik 9,41 -0,63 4,09 Ersu Gıda 3,15 -14,86 52,17 Escort Teknoloji 2,57 6,20 84,89 Etiler Gıda 2,35 0,00 -4,08 Euro Kapital Yat. Ort. 1,86 -5,58 11,38 Euro Trend Yat. Ort. 1,40 -3,45 12,00 Euro Yat. Ort. 1,33 0,76 12,71 Euro Yatırım Holding 1,54 -1,91 2,67 Fenerbahçe Futbol 16,81 -1,70 16,17 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,73 -3,86 3,50 F-M İzmit Piston 57,00 -3,88 14,27 Fonet Bilgi Teknolojileri 9,08 -7,06 18,08 Ford Otosan 75,35 -1,12 6,35 Formet Çelik Kapı 2,60 -7,14 -13,33 Frigo Pak Gıda 12,04 -0,91 -7,10 Galatasaray Sportif 2,30 -1,29 13,30 Garanti Bankası 12,10 2,11 8,62 Garanti Faktoring 5,36 -1,83 38,50 Garanti Yat. Ort. 1,65 0,00 52,78 Gedik Y. Men. Değ. 9,53 -0,73 70,18 Gedik Yatırım Holding 17,34 -15,00 125,49 Gediz Ambalaj 8,83 -5,76 30,62 Gentaş 2,45 -0,81 11,87 Gersan Elektrik 3,48 -0,57 9,09 Global Men. Değ. 2,05 0,00 9,04 Global Yat. Holding 4,73 -2,27 -2,87 Good-Year 4,87 3,84 20,25 Göltaş Çimento 18,47 -2,79 3,82 Gözde Girişim 4,93 -2,76 -4,09 GSD Denizcilik 3,29 -4,64 28,52 GSD Holding 1,57 -3,09 5,37 Gübre Fabrik. 10,29 0,49 13,83 Güler Yat. Holding 2,06 -8,85 1,48 Güneş Sigorta 2,57 -1,91 17,89 Halk GMYO 1,49 -1,97 22,13 Halk Sigorta 1,98 0,00 0,00 Hatay Tekstil 8,14 -1,33 18,49 Hedef Girişim 2,67 -4,30 2,30 Hektaş 10,20 -0,97 27,18 HUB Girişim 25,68 -20,00 85,01 Hürriyet Gzt. 1,18 0,00 3,51 ICBC Turkey Bank 5,67 -2,24 7,59 İdealist Danışmanlık 3,23 -0,92 -2,71 İdealist GMYO 3,35 -2,05 9,48 İhlas Ev Aletleri 2,94 3,52 -6,07 İhlas Gayrimenkul 1,14 -0,87 -5,00 İhlas Gazetecilik 4,48 0,67 -34,21 İhlas Holding 0,86 -1,15 -5,49 İhlas Yayın Holding 1,00 -1,96 -1,96 İndeks Bilgisayar 12,94 0,00 33,40 Info Yatırım 7,50 2,18 -15,73 İntema 10,94 -2,32 18,14 İpek Doğal Enerji 9,89 1,33 28,11 İskenderun Demir Çelik 7,66 -2,05 -4,37

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 220.000,00 32,67 İş Bankası (B) 38.625,00 -10,17 27,98 İş Bankası (C) 7,24 0,56 12,95 İş Bankası (Kur.) 300.000,00 0,00 42,86 İş Fin.Kir. 4,40 0,23 15,79 İş Girişim 5,36 -3,25 41,05 İş GMYO 1,83 -0,54 3,98 İş Y. Men. Değ. 4,86 -2,61 8,00 İş Yat. Ort. 1,95 -0,51 5,98 İşbir Holding 481,50 -4,77 11,98 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,70 -1,41 12,90 İttifak Holding 3,32 -0,90 -10,75 İz Hayvancılık Tarım 2,66 -0,37 1,66 İzmir Demir Çelik 10,20 4,19 24,54 İzmir Fırça 1,74 -0,57 -3,33 Jantsa Jant Sanayi 60,00 0,08 2,92 Kafein Yazılım 14,50 -6,09 30,16 Kapital Yat. Holding 3,10 0,00 28,10 Kaplamin 5,52 0,36 -0,54 Kardemir (A) 2,78 -1,42 4,91 Kardemir (B) 2,78 -1,42 5,30 Kardemir (D) 2,81 -0,71 5,64 Karel Elektronik 17,28 -4,21 18,93 Karsan Otomotiv 1,67 -1,76 5,70 Karsu Tekstil 3,07 0,00 -5,25 Karsusan Su Ürünleri San. 7,92 -1,00 -15,65 Kartonsan 457,50 -2,68 17,34 Katmerciler Ekipman 4,15 0,24 8,07 Kent Gıda 193,00 -1,53 9,78 Kerevitaş Gıda 3,22 -3,88 -1,23 Kervansaray Yat. Holding 0,47 -2,08 -14,55 Kiler GMYO 3,96 1,02 4,49 Klimasan Klima 20,92 0,00 -5,25 Koç Holding 20,14 -0,30 -0,89 Konfrut Gıda 8,25 -3,28 5,50 Konya Çimento 283,60 -4,93 4,53 Kordsa Teknik Tekstil 14,02 -0,57 7,19 Koza Altın 78,15 -0,76 5,54 Koza Madencilik 10,54 -0,57 5,08 Körfez GMYO 2,98 -3,87 24,69 Kristal Kola 2,24 -3,03 48,34 Kron Telekomünikasyon 17,46 -5,01 37,26 Kuştur Kuşadası Turizm 24,00 2,83 1,27 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,94 -1,52 17,58 Kütahya Porselen 9,18 -6,99 38,67 Lider Faktoring 4,71 -2,48 28,34 Link Bilgisayar 23,02 0,00 26,83 Logo Yazılım 63,95 -2,37 5,18 Lokman Hekim Sağlık 5,85 -2,34 1,21 Lüks Kadife 9,93 -2,84 14,93 Makina Takım 2,13 -2,29 13,30 Mardin Çimento 5,49 -1,44 -7,26 Marka Yatırım Holding 1,50 4,90 27,12 Marmaris Altınyunus 93,00 -4,12 30,99 Marshall 50,00 -2,34 5,17 Martı GMYO 1,71 -2,29 69,31 Martı Otel 1,22 -1,61 34,07 Mavi Giyim 56,70 -1,05 -2,07 Mazhar Zorlu Holding 15,73 -1,38 30,11 Mega Polietilen 2,54 -0,78 15,45 Menderes Tekstil 1,38 0,00 5,34 Mensa 0,38 0,00 18,75 Merit Turizm 22,72 -6,89 16,87 Merko Gıda 1,16 -4,13 10,48 Metal Gayrimenkul 1,00 -3,85 9,89 Metemtur Otelcilik 1,97 -3,43 10,67 Metro Holding 1,46 -2,67 5,80 Metro Petrol ve Tesisleri 2,28 -3,39 16,33 Metro Yatırım Ortaklığı 5,15 -0,96 -36,58 Migros Ticaret 24,98 -1,26 3,14 Milpa 2,82 -0,35 28,77 Mistral GMYO 2,20 -2,22 16,40 MLP Sağlık 17,64 -0,79 10,25 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,08 0,00 -5,26 Mondi Tire Kutsan 7,46 -18,38 80,19 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.076,00 0,26 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 15,60 -19,50 22,64 Net Holding 2,42 -2,81 -6,92 Netaş Telekom. 14,41 -4,13 10,34 Niğbaş Niğde Beton 5,50 3,00 -11,29 Nuh Çimento 11,78 -1,83 -0,84 Nurol GMYO 4,34 -5,65 21,57 Odaş Elektrik 2,03 -4,69 40,42 Olmuksan-IP 8,03 5,80 27,87 Orge Enerji Elektrik 5,56 -2,63 12,10 Orma Orman Mahsulleri 5,04 -10,00 82,61 Osmanlı Menkul 6,49 -9,99 54,52 Ostim Endüstriyel Yat 1,95 -4,41 16,07 Otokar 162,10 -1,82 1,95 Oyak Yat. Ort. 2,48 -0,40 6,44 Oylum Sınai Yatırımlar 5,42 -14,91 6,48 Özak GMYO 3,19 -1,54 24,12 Özbal Çelik Boru 2,21 -2,64 32,34 Özderici GMYO 1,86 -3,12 18,47 Özerden Plastik 2,39 -3,63 4,82 Panora GMYO 6,23 -2,81 0,48 Papilon Savunma 10,57 4,24 36,39 Park Elek.Madencilik 3,59 -3,23 17,70 Parsan 17,58 -0,17 3,78 Pegasus 68,70 -1,22 -20,49 Peker GMYO 3,16 -0,32 0,96 Penguen Gıda 3,41 6,90 64,73 Pera GMYO 1,15 -0,86 22,34 Pergamon Dış Ticaret 10,79 -2,09 34,54 Petkim 4,02 -0,50 5,51 Petrokent Turizm 200,00 -0,89 56,13 Pınar Et Ve Un 10,16 -0,49 10,80 Pınar Su 3,39 19,79 46,12 Pınar Süt 13,87 -4,21 9,47 Plastikkart 9,71 1,15 4,75 Polisan Holding 3,41 2,10 12,54 Politeknik Metal 75,50 -0,79 -1,95 Prizma Press Matbaacılık 4,94 -1,20 14,88 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.151,80 0,00 3,97 QNB Finans Fin. Kir. 109,70 -14,96 -15,03 QNB Finansbank 48,16 -14,99 28,43 Ral Yatırım Holding 6,49 3,84 -4,56 Ray Sigorta 4,45 1,60 30,12 Reysaş GMYO 5,41 -19,97 17,86 Reysaş Lojistik 5,90 -19,95 34,70 Rhea Girişim 1,57 2,61 31,93 Rodrigo Tekstil 1,86 -0,53 2,76 Royal Halı 2,09 0,97 52,55 RTA Laboratuvarları 2,39 -3,63 3,02 Sabancı Holding 9,96 0,61 4,40 Safkar Ege Soğutmacılık 2,13 -0,47 -2,29 Salix Yatırım Holding 8,20 -3,53 13,73 Sanel Mühendislik 3,97 0,51 -1,98 Sanifoam Sünger 5,55 -2,12 11,00 Sanko Pazarlama 7,76 -5,83 0,26 Saray Matbaacılık 2,80 10,67 56,42 Sarkuysan 6,30 0,48 30,43 Sasa Polyester 7,84 -1,01 1,42 Say Reklamcılık 2,61 -0,76 16,52 Sekuro Plastik 5,43 -2,86 1,31 Selçuk Ecza Deposu 7,20 4,20 18,03 Selçuk Gıda 1,72 -2,82 0,00 Senkron Güvenlik 3,02 -1,95 10,62 Serve Film Prodüksiyon 1,53 2,00 -3,77 Servet GMYO 12,71 3,00 49,53 Seyitler Kimya 7,21 0,14 6,19 Silverline Endüstri 3,00 -4,76 38,89 Sinpaş GMYO 1,40 0,00 20,69 Smartiks Yazılım 9,98 -9,27 1,73 Soda Sanayii 6,48 -0,46 4,85 Sodaş Sodyum Sanayii 15,71 5,58 60,80 Söktaş 3,68 2,22 38,87 Sönmez Filament 6,79 1,04 39,14 Sönmez Pamuklu 7,05 5,22 43,29 Sumaş Suni Tahta 10,50 5,21 6,06 Şeker Fin. Kir. 4,92 -1,40 2,93 Şekerbank 1,37 -1,44 4,58 Şişe Cam 4,96 -1,39 -5,88 Şok Marketler 10,80 -2,88 0,37 T. Halk Bankası 6,91 0,14 16,92 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 43,58 -2,02 -0,05 T.S.K.B. 1,38 2,99 14,05 T.Tuborg 15,60 -1,27 31,09 Taç Tarım Ürünleri 2,88 -3,03 -7,69 Tat Gıda 7,28 -0,55 15,74 TAV Havalimanları 26,96 0,30 -7,61 Taze Kuru Gıda 6,99 -9,92 -3,45 Tek-Art Turizm 1,38 -2,13 9,52 Tekfen Holding 19,30 -1,53 -0,10 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,04 -19,91 67,62 Temapol Polimer Plastik 6,13 -3,62 17,43 TGS Dış Ticaret 5,85 -5,03 25,27 Tofaş Oto. Fab. 27,08 -1,10 0,82 Torunlar GMYO 2,93 -1,68 6,55 Trabzon Liman 11,66 -3,24 9,38 Trabzonspor Sportif 2,68 -3,25 24,65 Trakya Cam 3,36 -0,30 -4,00 Trend GMYO 2,75 -4,18 25,00 TSKB GMYO 1,73 2,37 29,10 Tuğçelik 4,25 -3,41 7,59 Tukaş 14,35 -6,82 16,19 Turcas Petrol 3,36 -0,30 25,84 Turkcell 14,25 0,35 3,26 Tümosan Motor ve Traktör 6,88 -2,13 7,33 Tüpraş 115,30 1,05 -9,07 Türk Hava Yolları 13,83 -1,78 -4,36 Türk Prysmian Kablo 3,99 -8,90 53,46 Türk Telekom 8,04 -0,86 9,09 Türk Traktör 60,45 2,63 9,12 Türker Proje Gayrimenkul 43,26 -1,23 3,00 Ufuk Yatırım 4,20 0,00 62,79 Ulaşlar Turizm Yat. 2,51 -1,18 18,40 Ulusoy Elektrik 33,70 -6,96 26,69 Ulusoy Un Sanayi 4,07 -4,01 6,54 Umpaş Holding 0,61 -3,17 -1,61 Uşak Seramik 1,89 -0,53 11,83 Utopya Turizm 6,13 2,17 24,59 Uzertaş Boya 2,33 -1,69 4,95 Ülker Bisküvi 23,80 -1,49 6,44 Ünye Çimento 5,45 2,25 1,30 Vakıf Fin. Kir. 2,37 -1,25 -2,07 Vakıf GMYO 2,70 -2,17 9,31 Vakıf Yat. Ort. 2,36 -2,48 1,29 Vakıflar Bankası 6,75 1,35 22,50 Vakko Tekstil 5,64 -5,21 24,23 Vanet Gıda 1,41 0,00 -1,40 Verusa Holding 20,62 0,10 11,10 Verusaturk Girisim 6,53 0,62 21,15 Vestel 13,80 -0,07 9,35 Vestel Beyaz Eşya 25,44 -4,36 17,78 Viking Kağıt 3,81 -3,05 103,74 Yapı Kredi Koray GMYO 2,89 2,12 19,42 Yapı ve Kredi Bank. 3,03 0,66 22,18 Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,57 2,16 20,73 Yataş 8,56 0,00 16,62 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,18 -3,96 35,40 Yeni Gimat GMYO 12,65 -1,17 -2,77 Yeşil GMYO 0,71 -1,39 10,94 Yeşil Yapı 0,76 -2,56 15,15 Yeşil Yatırım Holding 10,49 -1,59 -6,59 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.754,00 -3,74 27,47 Yonga Mobilya 7,94 -2,70 -14,07 Yükselen Çelik 7,63 0,26 24,47 Yünsa 12,42 -12,23 23,09 Zorlu Enerji 1,67 -1,18 2,45

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 255.149 -1,01 BIST ANKARA 162.700 -0,13 BIST ANTALYA 110.720 -2,15 BIST BALIKESİR 125.322 -0,50 BIST BURSA 212.476 -1,54 BIST DENIZLI 151.668 -1,38 BIST ISTANBUL 120.066 -0,52 BIST IZMIR 217.266 -1,53 BIST KAYSERI 524.213 -1,86 BIST KOCAELI 244.784 0,19 BIST KONYA 102.274 -3,95 BIST TEKIRDAĞ 468.921 -2,34

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 145.892 -3,43 BIST SINAİ 145.390 -0,62 BIST GIDA, İÇECEK 154.925 -0,92 BIST TEKSTIL, DERİ 52.353 -1,58 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 92.811 -4,15 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.120 0,32 BIST TAŞ, TOPRAK 89.208 -2,28 BIST METAL ANA 256.164 -0,58 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 190.640 -0,81 BIST MADENCİLİK 111.245 -0,47 BIST HİZMETLER 90.422 -0,99 BIST ELEKTRİK 5.073 -2,79 BIST ULAŞTIRMA 167.006 -2,29 BIST TURİZM 14.054 -2,22 BIST TİCARET 246.887 -0,84 BIST İLETİŞİM 36.913 0,12 BIST SPOR 55.164 -1,81 BIST İNŞAAT 108.752 -0,27 BIST MALİ 144.555 0,34 BIST BANKA 175.985 1,46 BIST SİGORTA 391.382 0,21 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 88.984 -0,96 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 102.084 -0,71 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 44.202 -2,52 BIST TEKNOLOJİ 116.990 -0,08 BIST BİLİŞİM 41.183 -3,27 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 60.126 -1,21

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: