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  • 30.01.2020 18:42
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 18:48

Gram ve zirvede! 30 Ocak anlık cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın kaç TL?

Son zamanlarda yükseliş trendinde olan Salı gününden itibaren düşüşe geçmişti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,82 artarak 303,90 liradan tamamladı. İki gündür düşen altın fiyatları bugün tekrar yükselişe geçti. Altın piyasasında, en düşük 302 bin 250 lira, en yüksek 304 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,91 artışla 303 bin 740 liradan tamamladı. Peki, 30 Ocak anlık cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın kaç TL oldu? İşte piyasalarda güncel durum

Gram ve çeyrek altın fiyatındaki güncel durum vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 494,00 lira, Cumhuriyet altını 2.022,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,82 artarak 303,90 liradan işlem gördü. İşte 30 Ocak anlık cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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