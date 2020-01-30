Gram ve çeyrek altın fiyatındaki güncel durum vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 494,00 lira, Cumhuriyet altını 2.022,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,82 artarak 303,90 liradan işlem gördü. İşte 30 Ocak anlık cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?