Gram ve çeyrek altın fiyatındaki güncel durum vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 494,00 lira, Cumhuriyet altını 2.022,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,82 artarak 303,90 liradan işlem gördü. İşte 30 Ocak anlık cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.