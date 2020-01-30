Borsada en çok değer kaybeden hisseler belli oldu! İşte 30 Ocak 2020 borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|2,03
|2,13
|-4,69
|Çimsa
|9,79
|10,25
|-4,49
|Karel Elektronik
|17,28
|18,04
|-4,21
|Netaş Telekom.
|14,41
|15,03
|-4,13
|Kerevitaş Gıda
|3,22
|3,35
|-3,88
|Bizim Mağazaları
|11,15
|11,55
|-3,46
|GSD Holding
|1,57
|1,62
|-3,09
|Batı Çimento
|3,80
|3,92
|-3,06
|Şok Marketler
|10,80
|11,12
|-2,88
|Net Holding
|2,42
|2,49
|-2,81
|Gözde Girişim
|4,93
|5,07
|-2,76
|Kartonsan
|457,50
|470,10
|-2,68
|Bursa Çimento
|6,58
|6,76
|-2,66
|İş Y. Men. Değ.
|4,86
|4,99
|-2,61
|Alarko GMYO
|87,70
|90,00
|-2,56
|Logo Yazılım
|63,95
|65,50
|-2,37
|Borusan Mannesmann
|12,81
|13,12
|-2,36
|Çelebi
|100,10
|102,40
|-2,25
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,88
|7,03
|-2,13
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,97
|11,20
|-2,05
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