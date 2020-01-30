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  • 30.01.2020 18:51
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 18:51

Borsada en çok değer kaybeden hisseler belli oldu! İşte 30 Ocak 2020 borsada en çok değer kaybeden hisseler

'da, 30 Ocak 2020 tarihinde BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları belli oldu. İşte o oranlar...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 2,03 2,13 -4,69
Çimsa 9,79 10,25 -4,49
Karel Elektronik 17,28 18,04 -4,21
Netaş Telekom. 14,41 15,03 -4,13
Kerevitaş Gıda 3,22 3,35 -3,88
Bizim Mağazaları 11,15 11,55 -3,46
GSD Holding 1,57 1,62 -3,09
Batı Çimento 3,80 3,92 -3,06
Şok Marketler 10,80 11,12 -2,88
Net Holding 2,42 2,49 -2,81
Gözde Girişim 4,93 5,07 -2,76
Kartonsan 457,50 470,10 -2,68
Bursa Çimento 6,58 6,76 -2,66
İş Y. Men. Değ. 4,86 4,99 -2,61
Alarko GMYO 87,70 90,00 -2,56
Logo Yazılım 63,95 65,50 -2,37
Borusan Mannesmann 12,81 13,12 -2,36
Çelebi 100,10 102,40 -2,25
Tümosan Motor ve Traktör 6,88 7,03 -2,13
Eczacıbaşı Yatırım 10,97 11,20 -2,05

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