THY ile BVMW arasındaki stratejik ortaklık perçinlendi

27 Ocak'ta Almanya başkenti Berlin'de düzenlenen BVMW (Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği) Genel Kurulu, birçok girişimci, siyasi lider, CEO ve alanlarında önde gelen ismi bir araya getirdi. Geçtiğimiz yıl BVMW ile stratejik ortaklık odaklı niyet anlaşmasına imza atan Türk Hava Yolları'nın da katılım gösterdiği toplantıda Alman organizasyonla gerçekleştirilen başarılı iş birliğine Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı yaptığı konuşma ile dikkat çekti.

M. İlker Aycı; "1960 yılından beri Almanya'ya uçmaktayız. İlk uçuşumuzdan bu yana ülkelerimiz arasında taşıdığımız milyonlarca yolcu ile Almanya, uluslararası ölçekte ağırlıklı önem verdiğimiz pazarlardan birisi oldu. BVMW ile sağladığımız bu değerli iş birliği kapsamında Türk Hava Yolları olarak Alman KOBİ'lerinin önemli bir partneri olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Tesis ettiğimiz bu stratejik ortaklık zemininde üye işyerleri, Türk Hava Yolları ile dünyanın dört bir yanına gerçekleştirecekleri uçuşlarda sağlanacak özel avantajlardan yararlanabilecekler. Her iki tarafın bu yöndeki arzusu ve sahip oldukları geniş imkânlarla bu önemli iş birliğinin önümüzdeki yıllarda daha da gelişeceğine inanıyoruz." sözleriyle ilgili iş birliğinin önemini vurguladı.

BVMW ve geniş üye ağı, Türk Hava Yolları'nın 126 ülkede 318 uluslararası destinasyona erişim sağlayan kapsamlı uçuş ağı üzerinden gerçekleştirecekleri seyahatlerde özel avantajlardan yararlanabilecekler. Bununla birlikte Türk Hava Yolları, BVMW ağı için özel bir iletişim hattı oluşturmayı ve böylelikle üye firmaların anlaşma ile sağlanan avantajlardan yararlanmasını da kolaylaştırmayı planlamakta. Anlaşma kapsamında ayrıca, bayrak taşıyıcı havayolunun kurumsal müşterileri için özel tasarladığı 'Turkish Airlines Corporate Club' program üyeleri de 2020 yılı boyunca BVMW'nin yılda iki kez düzenlediği bölgesel toplantılara katılım sağlayabilecekler.