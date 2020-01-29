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  • 29.01.2020 10:07
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 10:15

Son dakika: k güven endeksi 97,1'e yükseldi!

Son dakika haberi... 'in verilerine göre, Ocak ayında k güven endeksi yüzde 0,6 oranında artışla 97,1 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ekonomik güven endeksi yükseldi!

k güven endeksi 2019 Aralık ayında 96,5 iken, 2020 Ocak ayında %0,6 oranında artarak 97,1 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Ocak ayında %0,1 oranında artarak 58,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %2,2 oranında artarak 95,2 değerini, perakende ticaret güven endeksi %2,2 oranında artarak 105,0 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi %14,6 oranında artarak 78,9 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise Ocak ayında %2,1 oranında azalarak 106,4 değerini aldı.

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