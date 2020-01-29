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  • 29.01.2020 10:04
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 10:04

Son dakika: Borsa güne yükselişle başladı | 29 Ocak 100 endeksi son durum

'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,65 artarak 120.585,88 puana çıktı. Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında Almanya'da tüketici güven endeksi ve 'de toptan eşya stokları verileri başta olmak üzere yoğun veri takvimi ile ABD 'nın () politika i kararının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.700 ve 117.900 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 121.500'ün direnç konumuna geldiğini bildirdi.



Açılışta BIST 100 endeksi, 784,24 puan ve yüzde 0,65 değer kazanarak 120.585,88 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,77, holding endeksi yüzde 0,64 artış kaydetti.

Sektör endeksleri güne arasında en fazla kazandıran yüzde 1,14 ile tekstil ve deri, tek kaybettiren yüzde 0,01 ile finansal kiralama faktoring oldu.

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