



Açılışta BIST 100 endeksi, 784,24 puan ve yüzde 0,65 değer kazanarak 120.585,88 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,77, holding endeksi yüzde 0,64 artış kaydetti.

Sektör endeksleri güne arasında en fazla kazandıran yüzde 1,14 ile tekstil ve deri, tek kaybettiren yüzde 0,01 ile finansal kiralama faktoring oldu.