MTV'de son günler! 2020 MTV 1. taksit ödemeleri ne zaman bitiyor? MTV borç ödeme nasıl yapılır?

MTV 1. taksit ödemeleri ne zaman bitiyor? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2020 yılı birinci taksit ödemeleri sona eriyor. Yılda iki taksit şeklinde gerçekleştirilen MTV ödemelerinin ilki 1 Ocak'ta başlamıştı. Verginin ödenmemesi durumunda bu yıl için yüzde 1,6 gecikme zammı uygulanıyor. Peki, MTV 1. taksit ödemeleri ne zaman bitiyor? 2020 MTV borç ödeme nasıl yapılır? İşte cevaplar...

MTV 1. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

GİB tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak'ta başlayan MTV 1. taksit ödemeleri 31 Ocak'ta sona erecek. Bu yılın ikinci taksit ödemleri ise 1 Temmuz - 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı kararı ile 2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak belirlendi.