Kendi işinin patronu olmak isteyenlere devlet birçok kurumu aracılığı ile destek oluyor. Özellikle işgücüne katılımını artırmak için kadın girişimcilere, engelli girişimci, genç girişimcilere, şehit ve gazi yakınlarına avantajlı imkanlar sağlanabiliyor. Bu kurumlardan birisi olan 'Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), işini kurmak isteyenlere 60 bin lira geri ödemesiz destekte bulunuyor. Burada önemli olan ayrıntı, destekten yararlanmak isteyen kişinin, başka herhangi bir şirketin ortaklık yapısında bulunmaması gerekiyor. İşte KOSGEB hibe alma başvuru şartları ve detaylar

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ