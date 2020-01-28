Vatandaşa KOSGEB'ten müjde üstüne müjde gelmeye devam ediyor. İş kurmak isteyen girişimcilere devletten destek gelmeye devam ediyor. Gerekli şartları sağlarsanız eğer faizsiz kredi ve hibe olanaklarını kullanabilirsiniz. Dеstеğin 50 bin lirası karşılıksız yаni hibe, 100 bin lirası isе fаizsiz kredi оlarak veriliyor. KOSGEB destekleri, her sene belirli projelerde binlerce vatandaşın hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı oluyor. KOSGEB'ten hibe ya da kredi desteği almak isteyen kişilerin kuruma başvuru yapmadan önce sağlamaları gereken birtakım şartlar bulunmaktadır. KOSGEB geri ödemesiz kredilerle iş yerleri rahatlıkla açılabilmektedir.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ