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  • 29.01.2020 09:06
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 09:06

kredi başvurusu nasıl yapılır? Vatandaşa büyük müjde! İşte para ve

Vatandaşa para ve faizsiz kredi fırsatı girişimciler tarafından oldukça merak ediliyor. Girişimci olup ta bir türlü yeterli sermayeyi bulamayanlar için devlet harekete geçti. aracılığı ile bir kısmı hibe bir kısmı ise faizsiz olarak kredi imkanı sunuyor devlet. Açıklanan bu destek ile ilgili detaylar haberimizde. Günümüz koşullarında sıfır sermaye ile girişimci olmak gerçekten çok zor. Bırakın sıfır sermayeyi, belli sermayesi olanlar dahi kredi çekmeden istediği işi kurmakta zorlanıyor. Yeni mezun gençler için girişimcilik ve yeni iş kurmak adeta hayal.

Devletten her vatandaşa 150 bin lira hibe verilecek!

Vatandaşa KOSGEB'ten müjde üstüne müjde gelmeye devam ediyor. İş kurmak isteyen girişimcilere devletten destek gelmeye devam ediyor. Gerekli şartları sağlarsanız eğer faizsiz kredi ve hibe olanaklarını kullanabilirsiniz. Dеstеğin 50 bin lirası karşılıksız yаni hibe, 100 bin lirası isе fаizsiz kredi оlarak veriliyor. KOSGEB destekleri, her sene belirli projelerde binlerce vatandaşın hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı oluyor. KOSGEB'ten hibe ya da kredi desteği almak isteyen kişilerin kuruma başvuru yapmadan önce sağlamaları gereken birtakım şartlar bulunmaktadır. KOSGEB geri ödemesiz kredilerle iş yerleri rahatlıkla açılabilmektedir.

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