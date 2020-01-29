Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işveren ve hükümetin oy çokluğuyla brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. İşverene maliyeti 3 bin 458 lira 3 kuruş olan yeni asgari ücrette, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş olarak hesaplandı. Asgari ücrete yapılan zammın ardından asgari ücret üzerinden vergi alınmaması isteniyor. İlk etapta asgari ücretliye yapılan zammın artırılmasını sonuç alınmaması halinde asgari ücretliden alınan vergilerin ikramiye yöntemiyle asgari ücretliye ek ödeme yapılması istenebilecek. Peki asgari ücretliye, ek ödeme, ikramiye ve devlet yardımları en son haberler sayfamızda

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