AGİ tablosuna göre yeni ayda ne kadar maaş ödenecek? Şubat ayının gelmesine günler kala AGİ tablosuna göre hangi çalışanın ne kadar maaş alacağı araştırılmaya başlandı. Ülkemizdeki milyonlarca çalışanın AGİ tablosuna göre hangi çalışan kaç TL maaş alacak sorusuyla ilgili araştırmalarında artış yaşandığı görülüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yıl geçerli olacak asgari ücreti Aralık ayının son günlerinde belirlemişti. İşte 2020 asgari ücret net-brüt zam oranı ve AGİ tablosu

ASGARİ ÜCRET AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR MAAŞ ÖDENECEK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.