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  • 27.01.2020 19:14
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 19:16

Şubat ayında na göre hangi çalışan kaç TL maaş alacak? 2020 asgari ücret net-brüt zammı nedir?

Şubat ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışan yeni ayda alacağı zamlı maaşı beklemeye başladı. Bu kapsamda yeni ay öncesi çalışanlar na göre asgari ücretle birlikte ne kadar 'asgari geçim indirimi' ücreti alacağını merak ediyor. Bilindiği üzere AGİ tablosunda bekar, evli, evli 1 çocuklu, evli 2 çocuklu gibi pek çok duruma göre asgari geçim indirimi ödemesi yapılıyor. Peki, Şubat ayında ? 2020 asgari ücret net-brüt zammı nedir? İşte detaylar

AGİ tablosuna göre yeni ayda ne kadar maaş ödenecek? Şubat ayının gelmesine günler kala AGİ tablosuna göre hangi çalışanın ne kadar maaş alacağı araştırılmaya başlandı. Ülkemizdeki milyonlarca çalışanın AGİ tablosuna göre hangi çalışan kaç TL maaş alacak sorusuyla ilgili araştırmalarında artış yaşandığı görülüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yıl geçerli olacak asgari ücreti Aralık ayının son günlerinde belirlemişti. İşte 2020 asgari ücret net-brüt zam oranı ve AGİ tablosu

ASGARİ ÜCRET AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR MAAŞ ÖDENECEK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.

2020 AGİ TABLOSU ÜCRETLER
Bekar 220,68 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL
Evli, eşi çalışan 220,68 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

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