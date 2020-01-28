Milyonlara müjde! Asgari ücretliye 4297 ek ödeme! 913 TL'si bu ay ödenecek! İşte 2020 tediye parası ödeme tarihi

2020 tediye parası kamu işçileri tarafından bekleniyor. Kamuda çalışan işçilere her yıl 4 taksit şeklinde ödenen tediyenin bu yılki tutarı 4297 TL oldu. 52 günlük tediye ücretinin ilki 31 Ocak'ta hesaplarda olacak. Maden işçileri için tediye tek seferde ödeniyor. Ödeme Aralık ayında yapılıyor. Tediye ödemesi alacak işçiler heyecanla detayları araştırıyor. Peki, 2020 tediye parası ne zaman yapılacak? 26 günlük ikramiyenin kalan yarısı 22 Mayıs'ta ödenecek. Ayrıca yılın ikinci 6 aylık döneminde Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük daha ikramiye ödemesi yapılacak. Bu karar ile ödeme tarihleri belli olacak..

28.01.2020 13:22 - Son Güncelleme: 28.01.2020 13:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





