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  • 29.01.2020 09:07
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 09:16

Son dakika: Sendikası ile toplu iş sözleşmesinde uzlaştı! 130 bin işçinin zam oranı belli oldu

Son dakika haberine göre Sendikası ile , metal iş kolundaki 200 iş yeri ve 130 bine yakın çalışanı ilgilendiren grup toplu iş sözleşmesinde uzlaştı.

130 bin işçinin zam oranı belli oldu!

Sendikası ile , metal iş kolundaki 200 iş yeri ve 130 bine yakın çalışanı ilgilendiren grup toplu iş sözleşmesinde uzlaştı.

2019-2021 dönemini kapsayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesiyle işçilere ilk altı ay yüzde 18,49, ilk yıl toplamında ise yüzde 25,50 oranında zam yapıldı.

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