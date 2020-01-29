2020 yılında evlenecek olan gençlere 22 bin lira hibe verilecek. Bu bağlamda evlilik hazırlığı yapan genç çiftler başvuru şartlarını oldukça merak ediyorlar. Hibe alabilmek için ilk şart ise adayların 27 yaşından küçük olmasıdır. Aynı zamanda bu destekten yararlanmak isteyenlerin bir evlilik hesabı açarak belirli tutarda para yatırması gerekmektedir. İlgili bankalara açtıkları çeyiz hesabı ile devlet katkılı olarak toplamda 28 bin TL'ye kadar hibeden yararlanabilmekte olup özellikle uygulama ile evlenmeyi düşünen ama maddi geliri bulunmayan gençlerin yararlanması bekleniyor. Gençlerin hesaba yatırdıkları tutar üzerinden devlet katkısı hesaplanmakta ve birikime katılmaktadır.

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