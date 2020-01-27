Kamuda çalışan işçi konumundaki herkesin yılda 1 kez olmak üzere toplam 52 günlük alacağı tediye ödeme tarihine yaklaşılıyor. Ek ödeme ve ikramiye anlamına gelen tediye ödemesi, işçinin gündeminde... Cumhurbaşkanı kararına göre; bu ikramiyenin birinci yarısı 31 Ocak'ta, diğer yarısı 22 Mayıs'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinde özellikle yeraltı işlerinde çalışanlara bu yıl ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının ise 23 Aralık'ta yapılmasına karar verildi.. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira alacak. 13 günlük tutarı yani 911,73 lirası bu ay yatırılacak.

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