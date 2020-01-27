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  • 27.01.2020 12:21
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 12:31

Yüzbinlere müjde! 2020 hesaplama ?

Yüzbinlerce kişinin büyük bir heyecanla beklediği tediye ödeme tarihleri açıklandı. Günlerdir ödeme günü merak ediliyordu. Kamuda işçi statüsünde çalışanlara ücret sistemine bakmadan devlet desteği olarak verilen tediye için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yaklaşık 500 bin nin beklediği haber geldi. 26 günlük ilave tediyenin (ikramiye) ödeme takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanı kararına göre; bu ikramiyenin birinci yarısı 31 Ocak'ta, diğer yarısı 22 Mayıs'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinde özellikle yeraltı işlerinde çalışanlara bu yıl ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının ise 23 Aralık'ta yapılmasına karar verildi. Hesaba en az 911 lira yatırılacak.

Yüzbinlere müjde! 2020 ilave tediye ödemesi hesaplama

Kamuda çalışan işçi konumundaki herkesin yılda 1 kez olmak üzere toplam 52 günlük alacağı tediye ödeme tarihine yaklaşılıyor. Ek ödeme ve ikramiye anlamına gelen tediye ödemesi, işçinin gündeminde... Cumhurbaşkanı kararına göre; bu ikramiyenin birinci yarısı 31 Ocak'ta, diğer yarısı 22 Mayıs'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinde özellikle yeraltı işlerinde çalışanlara bu yıl ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının ise 23 Aralık'ta yapılmasına karar verildi.. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira alacak. 13 günlük tutarı yani 911,73 lirası bu ay yatırılacak.

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