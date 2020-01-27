Devletin çok önemli yardımları vardır. Boşanan, kocası ölen kadına maaş gibi bir takım yardımlar vardır. Peki dul ve yetim aylığı nasıl alınır? Dul ve yetim aylığı nasıl alınır? Gibi soruların yanıtları sayfamızda. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından eşi vefat eden kadınlar ve yetim kalan çocuklar için bağlanan aylıklara dul ve yetim aylığı ya da ölüm aylığı denmektedir. Ekonomik olarak hayatlarını devam ettirmeleri için verilen bu aylıklar belli şartları karşılayan herkese verilebiliyor. Peki, 2020'de dul ve yetim ağlığı ne kadar olacak? Yapılan düzenlemeler sonrası bu aylıklarla geçinenlerin eline ne kadar para geçecek?

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ