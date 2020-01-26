Taşeron işçi - Kadroya geçen 900 bin işçinin aldığı ödemelerin başında ilave tediye ikramiye ödemesi geliyor. 2019 yılının Aralık ayında son taksitler ödenmişti. Çalışanlar yeni yıldan itibaren ilave tediye ödemesini almaya başlayacak. İlk taksit ödemesi ile 3 Mart tarihine kadar gerçekleştirilecek. Taşeron işçiler ile ilgili merak edilen tüm gelişmeleri başlıklar halinde topladık. Ek zam, yüzdelik dilim, ikramiye, tayin konularında, asgari ücrete göre maaş zammı olacak mı olmayacak mı? Tüm merak edilen soruların cevaplarını ara başlıklar altında bulabilirsiniz.

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