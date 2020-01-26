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  • 27.01.2020 09:22
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 09:22

Tediye ne an ödenecek? 'lı 4/D'li Taşeron işçilere müjde! Kadro, , zam, ve ...

Taşeron işçi - Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan binlerce işçi tediye ödemeleri hakkında araştırma yapıyor. Özellikle Ocak ayının son günlerine yaklaştığımız şu günlerde tediye ödeme tarihleri hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Ayrıca 4D'li Taşeron işçi statüsünde olanlar haklarında yapılacak olan düzenlemeleri merakla bekliyorlar. Taşeron olarak başlayıp kadroya geçen işçilerin maaşlarında ne kadar artış olacak? Ek , , ve konularında merak edilen tüm soruların detayları haberimizde.

Taşeron işçilere müjde! Kadro, yüzdelik dilim, zam, ikramiye ve tayin

Taşeron işçi - Kadroya geçen 900 bin işçinin aldığı ödemelerin başında ilave tediye ikramiye ödemesi geliyor. 2019 yılının Aralık ayında son taksitler ödenmişti. Çalışanlar yeni yıldan itibaren ilave tediye ödemesini almaya başlayacak. İlk taksit ödemesi ile 3 Mart tarihine kadar gerçekleştirilecek. Taşeron işçiler ile ilgili merak edilen tüm gelişmeleri başlıklar halinde topladık. Ek zam, yüzdelik dilim, ikramiye, tayin konularında, asgari ücrete göre maaş zammı olacak mı olmayacak mı? Tüm merak edilen soruların cevaplarını ara başlıklar altında bulabilirsiniz.

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HaberlerEkonomi HaberleriTediye ne zaman ödenecek? KHK'lı 4/D'li Taşeron işçilere müjde! Kadro, yüzdelik dilim, zam, ikramiye ve tayin...
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