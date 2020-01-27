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  • 27.01.2020 11:39
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 11:39

ne zaman? 2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. taksit ödeme nasıl yapılır?

MTV 1. taksit ödeme son gün ne zaman? Motorlu taşıtlar vergisinin bu yıla ilişkin ilk taksit ödeme süresi sonra eriyor. Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde taksit ödeme tarihleri duyuruldu. İlk taksit ödemelerini yapmayan vatandaşların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, ne zaman? 2020 MTV 1. taksit ödeme nasıl yapılır?

MTV son ödeme tarihi ne zaman?

MTV son ödeme tarihi ne zaman? Bu yıla ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) birinci taksit ödemesi için tanınan süre doluyor. MTV'nin ilk taksidi, Gelir İdaresi Başkanlığına ait www.gib.gov.tr internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödenebiliyor. Peki, MTV son ödeme tarihi ne zaman? 2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. taksit ödeme nasıl yapılır? İşte cevaplar...

MTV SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

GİB tarafından yayınlanan takvime göre, 1 Ocak'ta başlayan MTV 1. taksit ödemeleri 31 Ocak'ta sona erecek. İkinci taksit ödemleri ise 1 Temmuz - 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

MTV oranlarının, yüzde 22,58'lik yeniden değerleme oranında artırılması gerekirken, Cumhurbaşkanı kararı ile bu alanda 2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak belirlendi.

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