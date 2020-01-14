Denizbank’tan MTV'ye 6 taksit

Denizbank, 1-31 Ocak döneminde Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve trafik para cezası ödemelerini DenizBonus bireysel kredi kartları ve Business kredi kartları ile ödeyen müşterilerine ücretsiz ve faizsiz 3 taksit imkanı ve DenizKartım uygulamasını tercih eden kullanıcılara ise 6 taksit fırsatı sunuyor.
- Ekonomi
- 14.01.2020
- Gazete
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