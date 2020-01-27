Asgari ücret ile çalışan milyonlar Şubat ayı maaşlarını zamlı olarak alacak. Bu bağlamda milyonlarca çalışan aynı zamanda maaşlarını AGİ zamlı olarak hesaplarında görecek. Daha önce Çalışma Bakanı Selçuk asgari ücrete 75 lira jest yapıldığını açıklamıştı. Bu jestten sonra başka bir müjde gelir mi diye sorgulama yapılıyor. Eğer asgari ücretli vatandaşlardan yapılan vergi kesintileri kaldırılırsa (Gelir Vergisi: 375 TL, Damga Vergisi 22 TL) maaşların 399 TL artması sağlanacak. Bu arada AGİ tablosuna göre hangi çalışanın ne kadar maaş alacağına dair araştırmaları yoğunluk kazandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yıl geçerli olacak asgari ücreti Aralık ayının son günlerinde belirlemişti.

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