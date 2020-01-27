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  • 28.01.2020 09:13
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 09:13

tablousuna göre Şubat ayı maaşı ne kadar? 399 TL ek jesti var mı? 2020 kaç TL oldu?

Devlet le çalışan vatandaşlar için 2020 yılı görüşmelerinde 75 TL jest yaptığını açıklamıştı. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından duyurulan bu jeste ek olarak yeni bir jest yapabilir. Yeni yılda brüt 2 bin 943 lira olacak asgari ücrette, 412 lira 2 kuruş primi, bekar çocuksuz bir işçi için 154 lira 51 kuruş gelir vergisi, 22 lira 34 kuruş damga vergisi ve 29 lira 43 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri olacak. Öte yandan, halihazırda 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olan asgari ücret desteği, tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak uygulanacak.

399 TL ek zam jesti var mı? 2020 asgari ücret net-brüt zam oranı...

Asgari ücret ile çalışan milyonlar Şubat ayı maaşlarını zamlı olarak alacak. Bu bağlamda milyonlarca çalışan aynı zamanda maaşlarını AGİ zamlı olarak hesaplarında görecek. Daha önce Çalışma Bakanı Selçuk asgari ücrete 75 lira jest yapıldığını açıklamıştı. Bu jestten sonra başka bir müjde gelir mi diye sorgulama yapılıyor. Eğer asgari ücretli vatandaşlardan yapılan vergi kesintileri kaldırılırsa (Gelir Vergisi: 375 TL, Damga Vergisi 22 TL) maaşların 399 TL artması sağlanacak. Bu arada AGİ tablosuna göre hangi çalışanın ne kadar maaş alacağına dair araştırmaları yoğunluk kazandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yıl geçerli olacak asgari ücreti Aralık ayının son günlerinde belirlemişti.

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